Tagasi 13.12.24, 13:45 Äripäev eetris: Roosaare krahh toob tõe päevavalgele Kuigi investor Jaak Roosaarele esitatud kriminaalkahtlustus tundub mõnevõrra üllatuslik samm, aitab see lõpuks vastata küsimustele, mis endiselt Planet42 juhtumist õhus on, rääkisid ajakirjanikud arvamussaates „Äripäev eetris“.

Investor Jaak Roosaarele esitati sel nädalal kriminaalkahtlustus. Foto: Andras Kralla

„Peamine küsimus on, kui palju Roosaare laenude vahendamisest Planet42-te teenis ja kuidas ta inimesi investeerima kutsus,“ rääkis saates ajakirjanik Martin Johannes Teder. Lisaks on endiselt vastuseta, kas Roosaare on rikkunud juhatuse liikme kohustusi või mitte. „Kui näiteks pankrotihaldurid leiavad, et Roosaare on ettevõtetest raha välja viinud selle asemel, et laene ära maksta, siis ta peab vastutama,“ ütles Teder.