Tagasi 08.01.25, 09:59 Ehitusturu väljavaade: mahtude languses peitub ka midagi head Sellel aastal seisab ehitussektor silmitsi veel langusega, kuid seda aega saab kasutada targalt, tõdesid Eesti suuremad peatöövõtjad novembris toimunud Eesti ehituskonverentsil.

Ehitus5ECO juhatuse liige Margo Padar, Merko Ehitus Eesti ülddivisjoni juht Marek Hergauk ja Nordeconi juhatuse esimees Maret Tambek 14. novembril Eesti ehituskonverentsil. Moderaator oli juhtimistreener Anti Orav. Foto: Raul Mee

Viimased kolm aastat on olnud ehituses intensiivsed, kuid eelmisel aastal alanud rahunemine jätkub ka tänavu. „Ehitusmahud küll vähenevad, kuid see ei tähenda sektorile katastroofi, vaid pigem kohanemist uue olukorraga,“ kinnitas Nordeconi juhatuse esimees Maret Tambek, et mingit maailma lõppu küll ei tasu oodata.