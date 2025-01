Tagasi 24.01.25, 12:03 Karl Killing sihib läbilööki USAs: Soomes mu retsept töötas Muusikul ja produtsendil Karl Killingul on kindel siht lüüa läbi USA muusikaturul ning tal on konkreetne viis, kuidas seda teha.

Laulja, laulukirjutaja, produtsent ja ka hobiinvestor Karl Killing oma plaadiesitlusel möödunud aastal. Foto: Konstantin Sednev, Postimees/Scanpix

Killingu soov on USAs ja Kanadas tuntuks lauljaks saada. “Ma tunnen, et mu sound toimib seal kõige paremini,” nentis Killing Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Et uude riiki üldse kuidagi siseneda, on muusikul välja kujunenud oma retsept.

“Ma viin ennast uude riiki sisse nii, et ma enne produtseerin sealsetele artistidele,” rääkis Killing. “Väga hea näide on Soomest, kus ma olen paar-kolm aastat produtseerimist kõrvalt teinud.”

Põhjanaabrite muusikainimesed teavad, et Killing produtseerib rnb ja hip-hop’i muusikastiili. Seejärel hakkas inimestele kohale jõudma, et Killing on ka ise artist ja laulab. Sama plaan on tal USAs, kus käis hiljuti teistele artistidele laule kirjutamas ja produtseerimas. Tutvused ja kontaktid on väga olulised, märkis ta.

Killing on ka hobiinvestor ning soovib kunagi finantsvabaduseni jõuda. Intervjuus räägibki muusik, kuhu ta on investeerinud, kuidas ta ennast investeerimisalal harib ning kui tihti ta raha kasvama paneb.

Küsis Ken Rohelaan.