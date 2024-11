Tagasi 28.11.24, 13:36 Andrei Zevakin: kui meeldib 100% raha kaotada, mine Balti börsile “Kui sulle meeldib kogu see viimaste aastate jooksul stagneerunud pilt, siis palun väga – Balti aktsiad on toredad,” rääkis ise krüpto ja kaugemate börside poole vaatav muusik ja investor Andrei Zevakin.

Andrei Zevakin: “Auto on olemas, elamiskoht on. Mis ma teen selle rahaga? Mul ei ole selle rahaga teha mitte midagi, nii et ma pigem investeeringi võib-olla rohkem kui tavainimene, sest mul lihtsalt enam ei ole mingeid asju vaja.“ Foto: Raul Mee

Zevakin tahab enda sõnul olla seal, kus raha liigub. Siiski ei tee ta midagi pimesi ning toob välja ka riskikohti. “Krüpto on see koht, kus praegu raha on, aga seal on muidugi ka hästi palju rumalat raha,” rääkis ta.

Kuula intervjuust, kuhu Zevakin veel investeerib, mis on tema soovitused ja investeerimisstrateegiad alustavale investorile ning milline on praegu tema portfelli seis.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.