Tagasi 29.01.25, 10:21 SEB juht: ettevõtteid müüakse ja ostetakse väga aktiivselt SEB Eesti juhi Allan Pariku sõnul pole Maarjamaa ettevõtete ambitsioon kuhugi kadunud ning ostmine ja müümine käib väga aktiivselt.

SEB Eesti juht Allan Parik avas intervjuus värskeid majandustulemusi ja majandusprognoosi. Foto: Andras Kralla

"Me näeme, et ettevõtete ost ja müük on väga aktiivne. Osad investorid väljuvad Balti turult, osad investorid sisenevad. On olnud võimalik toetada Eesti ettevõtete laienemist uutele turgudele," rääkis Parik.