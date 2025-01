Tagasi 28.01.25, 17:00 Jätkusuutliku panganduse juht: oleme lollitanud end aastakümneid Rohepöördele pole alternatiivi, kuid seda tuleb teha ennast petmata, ütleb Rootsi suurima panga SEB Baltikumi jätkusuutlikkuse juht Anders Larsson.

Euroopa on vähendanud jõudsalt emissioone, ent seda olulisel määral reostuse tõrjumisega piiride taha. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa on pärast külma sõja lõppu vähendanud kasvuhoonegaaside emissioone pea kolmandiku võrra. Keskkond ja õhk on muutunud puhtamaks, transport on üha enam elektrifitseeritud ehk ei tooda liikudes emissioone juurde ning ka selle elektri tootmine toimub üha rohkem rohelisel viisil.

SEB Balti osakonnas jätkusuutlikkust juhtiv Anders Larsson ütleb aga, et sisuliselt on Euroopa teinud kõigest pool rehkendust: “Me oleme end ajalooliselt lollitanud, et vähendame emissioone. Sest kui me lisame sinna oma poelettidel müüdava kauba, mida toodetakse valdavalt Hiinas, siis pole teekond üldse enam sama.”

Teisisõnu oleme tõstnud räpasema osa oma majandusest lihtsalt piiride taha. Praeguses geopoliitilises olukorras, kus kerkivad kaubandustõkked ja väheneb ligipääs kriitilisele toormele, tuleb hakata otsima uusi importturge, rääkimata paljude asjade uuesti ise tegemisest. Tuleb ehitada tehaseid ja kaevandada maavarasid.

“Aga kui me teeme ise, peame seda ka paremini tegema.”

Paremini kui Hiinas või Indoneesias