Tagasi 24.02.25, 10:15 Jaapani ametnikud kipuvad purjutama ja väärt infot kaotama Jaapani ametnikud kipuvad pärast tööd purjutama ning oma väärt infoga portfelle kaotama.

Jaapanlaste kombed toovad kaasa mitmeid probleeme, tulemuseks paras Segasummasuvila. Foto: Reuters/Scanpix

Seekordses saates "Obskuurne majandus" räägime Jaapani ühiskonna ühest murest, alkoholi tarvitamisest. Selgub, et paljudel jaapanlastel on kombeks pärast tööd baari minna ja end täis juua. See toob omakorda kaasa mitmeid probleeme. Kui siia otsa liita jaapanlaste armastus analoogtehnoloogiate vastu, on tulemuseks paras Segasummasuvila. Kuula lähemalt minisaatest "Obskuurne majandus"!