Tagasi 31.07.25, 10:12 Liven kasvatas müügi langusest hoolimata kasumit Kinnisvaraarendaja Liven teenis teises kvartalis pea miljon eurot puhaskasumit, kuigi müügitulu aasta varasemaga võrreldes langes.

Viimase poole aasta müügitempode jätkudes oodatakse jätkuvalt 2025. aastal müügitulu suurusjärgus 55 miljonit eurot.

Foto: Andras Kralla

Müügitulu teenis ettevõte teises kvartalis 7,4 miljonit eurot, mida on aasta varasemast 13% vähem. Poole aastaga on ettevõte teeninud 9,3 miljonit eurot müügitulu, mida on aastatagusest 22,5% vähem.