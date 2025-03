Tagasi 13.03.25, 09:44 Analüütik: Eesti riigi kärpimisel ei saaks rakendada Elon Muski stiili Eestis ei saaks rakendada sarnast kärpestiili, mida Ameerika Ühendriikides veab suurettevõtja Elon Muski eestvedamisel USA valitsuse tõhususe ministeerium (DOGE), ütles Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemanalüütik ja partner Janno Järve.

USA suurettevõtja Elon Musk veab Ühendriikides valitsuse tõhususe meeskonda (DOGE), mille eesmärk on vähendada riiklike kulutusi. Foto: AP/Scanpix

Järve rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et kuigi püüdlus muuta valitsussektor efektiivseks ja tuua sinna võimalikult väikesed kulud on mõistlik, on keeruline leida kärpekohti mitmel põhjusel. Üks põhjustest on näiteks asjaolu, et enamik täidetavaid ülesandeid tuleneb seadustest ja Euroopa regulatsioonidest.

Järve jagas oma mõtteid, kuidas saaks riigi kärpeplaanile paremini läheneda.

Janno Järvet intervjueeris Ireene Kilusk.