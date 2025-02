Tagasi 27.02.25, 18:23 Töötutoetuste arv tõusis Ühendriikides kümnendiku võrra Töötu abirahade taotluste arv tõusis eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikides viimase kolme kuu kõrgeimale tasemele, muretsemiseks aga arv piisavalt kõrgele ei kerkinud.

Turud hakkavad vaikselt lootust kaotama, et Föderaalreserv sel aastal intresse langetab. Foto: AFP/Scanpix

Eelmisel nädalal taotles töötu abirahasid 242 000 ameeriklast, mis on 10% rohkem kui sellest eelneval nädalal, kirjutas Associated Press. Analüütikute prognoosidest on see samuti 10% rohkem.