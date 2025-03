Tagasi 14.03.25, 12:56 Endine terviseminister: tervishoid ei vaja rohkem raha Eraraha suurem suunamine tervishoidu on vale suund, selle asemel peaks tegelema töötajate leidmisega, ütles endine terviseminister ja taas riigikogu liikmena tegutsev Riina Sikkut.

Endine terviseminister ja nüüdne riigikogu liige Riina Sikkut. Foto: Liis Treimann

Sikkut rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et ei pea õigeks viisi, kus erarahastus hakkab killustama patsientide ligipääsu tervishoiuteenusele vastavalt maksevõimekusele või õigele kindlustuslepingule.

"Me oleme maksumaksja raha eest need spetsialistid valmis koolitanud, nad peavad pakkuma abi inimestele, kellel on meditsiiniliselt seda vaja kõige rohkem," lausus endine minister.

Lisaks tuli Sikkutiga juttu võimalikest muutustest pärast sotside valitsusest eemaldamist.

Riina Sikkut it intervjueerisid Meditsiiniuudiste juht Kadi Heinsalu ja hommikuprogrammi saatejuht Siim Sultson.