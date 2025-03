Tagasi 17.03.25, 10:38 Kristi Saare: täiskasvanud jagavad aina enam kehva rahatarkusega vanematele taskuraha Noored inimesed peavad aina enam oma vanemate eest rahaliselt hoolitsema, kui viimased ise oma pensionipõlve ei kindlusta, rääkis investor ja Tuleva nõukogu liige Kristi Saare.

Investor Kristi Saare Foto: Liis Treimann

Oma vanemate pensionipõlve rahalise seisu pärast muretsevad inimesed peaksid koos vanematega maha istuma ja vaatama üle viimaste pensionisambad, rääks Saare Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Lapsevanemate veenmine, et raha säästa, pole aga lihtne.

“Reaalsus on see, et väga paljud noored inimesed panevad enda eelarvesse või säästueesmärkidesse ühe lisarea, mis ongi vanemate tulevikus toetamine, ja arvestatakse, et seda on teha vaja, näiteks ostetakse vanemate elupinnaks korter või hakatakse neile igakuist taskuraha maksma,” ütles Saare.

Saare tegi juttu ka sellest, mille pärast väikeinvestorid praegu hirmu tunnevad, kuidas oma aktsiaportfelli riske hajutada. Samuti selgitas ta, miks vanemate inimeste rahatarkus nii madalal tasemel on ning andis asjalikke soovitusi, kuidas vanemate pensionipõlve paremini kindlustada.

Intervjueeris Juhan Lang.