Räägime aktiivsus-tähelepanuhäirest ehk ATHst. Kas tegemist on moediagnoosiga ja millega üldse on tegemist, kas aju eripäraga või lausa kroonilise haigusega? Mida teha, kui oled saanud sellise diagnoosi, kuidas mõjutab ATH suhtlemist, tööalast karjääri?

"Äripäeva raamatuklubi" saates jagavad teadmisi ja praktilisi nõuandeid kaks Eesti ATH liidu esindajat, füüsika doktorikraadiga Tanel Peets ja keemiadoktor Indrek Tallo , kes mõlemad said diagnoosi viimastel aastatel ja keda diagnoosist teadasaamine on pigem positiivselt mõjutanud, sest andis suurema selguse iseendast ja ka ravimid on neid aidanud.