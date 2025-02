Tagasi 15.02.25, 18:15 Psühholoog: ATH diagnoosiga inimestel on suurem risk sõltuvustesse jääda Psühholoog Lauri Pihkva sõnul avastab enamik tema sõltuvusravi kliente takkajärele tarkusena, et on harjumuse ja sõltuvuse piiri ületanud juba mõnda aega tagasi. Sõltuvusest väljumine on väga individuaalne, kirjutavad Meditsiiniuudised.

Mis on sõltuvushäire ja kuidas see erineb lihtsalt halvast harjumusest?

Väga selget eristavat joont harjumuse ja sõltuvuse vahele on raske tõmmata, eriti kui räägime sõltuvusest laiemalt ja erinevates kontekstides, näiteks nii nagu Talitha Fosh oma raamatus „Konksu otsas“ seda teeb. Enamik minu kliente avastavad tagantjärele tarkusega, et on selle piiri ületanud juba mõnd aeg tagasi. Kui sul on kahtlus, siis üks variant on kohe proovida olla eemal, näiteks kuu aega oma sõltuvusobjektist ja vaadata, mis tunne on. Kui see eksperiment tekitab suurt ebamugavust, siis seda võib juba sõltuvuse tunnuseks pidada.