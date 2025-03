„Persoonina huvitavad tüübid – lisaks Madis Müür ile ka näiteks Rahakratt – on ilmselt need, kes kõige tulemuslikumalt suudavad inimestes tekitada esialgset huvi investeerimise maailma vastu,“ ütles saates Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe. Ta viitas, et avalikkuse huvi Müüri isiku vastu on peegeldanud muu hulgas tema arvamuslugude lugejanumbrid.