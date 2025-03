Tagasi 23.03.25, 13:00 Miks on soomlased õnnelikumad kui eestlased Soome on juba kaheksandat aastat maailma kõige õnnelikum riik. Pool elu Soomes elanud Rain Kooli vaidleb sellele aga vastu.

Muu maailm usub, et soomlaste saladus on saun, aga tegelikult on vastus märksa proosalisem. Foto: AP/Scanpix

"Mul on kohe tahtmine vaielda, sest see sõna õnnelikkus – kuigi see võib tunduda üksnes semantiline vaidlus – ei sobi sellesse võrdlusse," selgitas Kooli "Äripäeva arvamusliidri" saates.

Soome rahvusringhäälingu korrespondendina töötava Kooli sõnul eristab soomlasi teistest hoopis rahulolutunne, tasakaal ja turvalisus. "Siis ma saan küll aru, miks Soome on endiselt esikohal."

Eriti on Soome eeskuju tarvis praegu, mil sõda ja sellele eelnenud pandeemia on juba viis aastat inimesi pidevas pingeseisundis hoidnud.

"Soomlased on jalad maas inimesed," nentis Kooli. "Seal töötab eriti hästi rahuloluindeksi kasuks – mis mulle on vaistlikult varasest noorusest meeldinud –, et asju planeeritakse hästi põhjalikult. Mitte, et võetakse kümme aastat aega, vaid käigud-tegevused mõeldakse läbi ja nende mõju on selge."

Intervjuus selgitas Kooli, mis on eestlastel puudu – õieti tema sõnul üle –, et end sama rahulolevana tunda.

Intervjueeris Indrek Lepik.