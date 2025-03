Tagasi 25.03.25, 09:30 Eesti Pank: inflatsioon tuleb sellel aastal kõrgem kui eelmisel Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai usub, et inflatsioon tuleb sellel aastal tugevam kui eelmisel.

Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai. Foto: Raul Mee

Kattai sõnul on üheks inflatsiooni kasvatajaks toidukorvi maskumus. "Toidutoormed on kallinenud viimase aasta jooksul ja see jõuab jaehindadesse, mis omakorda kergitab inflatsiooni," rääkis Kattai.