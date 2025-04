Tagasi 16.04.25, 13:00 Andmed näitavad täpselt, kuhu läheb raha ja kust tuleb kasum Maru Betoonitööde tegevjuht Taavi Varb kirjeldab andmetest jälgimisest saadud ahaa-efektina hetke, kui kliendibaasi analüüsides sai selgeks, et hinnapäringud, käive ja kasum tulevad sageli erinevatest kohtadest.

Net Groupi asutaja ja tegevjuht Priit Kongo (vasakul), Maru Betoonitööde tegevjuht Taavi Varb.

Foto: Sigrid Kõiv

„Ühed tegevused on need, millega me raha teenime, teised need, kust käivet saame. Kolmandale kulutame oma eelarvestamise energiat ja pakkumised tulevad hoopis neljandast kohast,“ kirjeldab ta. „Seega tuleb kasumliku töö osakaalu suurendamisega pidevalt ja tõsiselt tegeleda.“