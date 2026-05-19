Tagasi USA

19.05.26, 22:27 Google tõi otsingusse uued tehisintellekti võimalused Google tutvustas teisipäeval oma otsingumootori uuendatud versiooni, mis lisab otsingusse senisest rohkem tehisintellekti võimalusi.

Näiteks saab kasutaja laadida üles pildi kleidist ja kangastükist ning paluda Google’il leida sarnase lõike ja värviga kleit kindlas hinnavahemikus.

Foto: Getty Images via AFP

Uuendused lubavad kasutajatel esitada täpsemaid küsimusi, pidada otsinguga vestlust ning kasutada agente, mis teevad veebis kasutaja eest otsinguid ja saadavad sobivate tulemuste korral teavitusi.