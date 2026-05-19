Raadios: fookuses droonitõrje ja turvalisus

Äripäeva raadio kajastab kolmapäeval teiste teemade seas teisipäevast pommuudist droonitõrjel ning räägib ka julgeolekust laiemalt.
- Putini ja Hiina riigijuhi Xi Jinpingi kohtumisest räägib hommikuprogrammis Urmas Hõbepappel.
6.45–9.45 “Hommikuprogramm”.
Vestleme droonituvastusele spetsialiseerunud kaitsetööstusettevõtte Marduk ärijuhi Leet Rauno Lemberiga, et leida vastust küsimusele: kas on aeg põhimõtteliselt ümber hinnata, kui kiiresti peame olema valmis droone oma piiril tõrjuma.
Samuti tuleb hommikuprogrammis juttu Hiina ja Vene riigipea Xi Jinpingi ja Vladimir Putini kohtumisest, mis leiab aset vahetult pärast Donald Trumpi visiiti Pekingisse. Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbepappel selgitab lähemalt, milline on üldse kahe mehe ja seekaudu nende riikide omavaheline suhe.
Lisaks kuuleb saates Tallinki värske juhi Peep Jalaka mõtteid sellest, kuhu on äsja dividendiotsuse teinud ettevõte teel. Juttu tuleb ka Euroopa Liidu ja USA vahelisest kaubandusleppest, Ungari peaministri esimesest välisvisiidist Poolasse ning mõistagi kodumaisest majandusest.
Hommikuprogrammi veavad Mai Kroonmäe ja Indrek Lepik.
10.00–11.00 “Lõunapaus.” Sisuturundussaates räägime, miks viivad ettevõtted oma meeskondi üha sagedamini linnast välja ning mida annab keskkonnavahetus juurde tiimi koostööle ja loovusele.
Juttu tuleb sellest, mida annab Põlvamaa keskkond inimestele, kes vajavad vahelduseks midagi muud kui tavapärast linnaruumi. Külas on Tillu kohviku perenaine ja ettevõtja Eve Veski, Saarjärve puhkemaja perenaine Liis Jürimäe ning Ajurünnaku stuudio RemoteNow juht Indrek Maripuu.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
11.00–12.00 “Kasvukursil.” Tänavu hakkas Eestis kehtima uus küberturvalisuse seadus, mis toob ligi 3000 uuele ettevõttele ja asutusele kaasa lisakohustused. Mis on seaduses uut, keda see puudutab ja kuidas valmistuda, räägivad advokaadibüroo Widen küberõiguse valdkonna juht Henri Ratnik ja Grant Thornton Balticu infoturbe valdkonna juht Artti Aston.
Seadus rakendub tänavusest aastast ka BLRT Grupi ettevõtetele. Milliseid samme see kontsernilt on nõudnud ja nõuab edaspidi, jagab grupi IT-direktor Marek Trautmann. Saadet juhib Mai Kroonmäe.
12.00–13.00 “Infopankur”. Stuudios on Ernst & Young Balticu juhatuse liige Erki Usin ning Äripäeva info- ja müügiteenuste juht Joonas Jõgi. Räägime tasuta ja tasulistest äriinfokeskkondadest.
Saatejuht on Sigrid Kõiv.
13.00–14.00 „Energiatund“. Saates räägime tuuleparkide rajamisest ja nendega seotud planeeringute menetlemisest.
Energiaettevõte Vindr sõlmis Northern Europe Energy Groupiga memorandumi, mille põhjal pakub Vindr tulevikus Pärnumaale kerkiva vesinikutehasele tuuleenergiat ning see plaan annab Vindrile lisaargumendi tuuleparkide rajamiseks.
Kuidas aga tuuleparkidega seonduvaid menetlusi läbi viiakse ning mida arendajad kohalikele pakuvad, sellest räägivad saates Vindr Balticu juht Marko Viiding ning Sunly maajuht Klaus Pilar, oma kommentaari annab ka Viljandi valla ehitusosakonna juht Evelin Orik. Saatejuht on Lauri Leet.
15.00–16.00 “Äripäeva fookuses”. Külas on Eesti droonitootja Krattworksi müügijuht Karmo Saar, kellega räägime ettevõtte ülikiirest kasvust, magusatest diilidest, kaitsetööstusest ja Eesti pinnale kukkuvatest droonidest.
Saadet juhib Mai Kroonmäe.
