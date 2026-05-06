Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Äripäev
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,01%318,34
  • OMX Riga−0,17%881,2
  • OMX Tallinn0,1%2 125,01
  • OMX Vilnius0,3%1 451,98
  • S&P 5000,00%7 259,22
  • DOW 300,00%49 298,25
  • Nasdaq 1,03%25 326,13
  • FTSE 1002,23%10 447,43
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,87
  • OMX Baltic0,01%318,34
  • OMX Riga−0,17%881,2
  • OMX Tallinn0,1%2 125,01
  • OMX Vilnius0,3%1 451,98
  • S&P 5000,00%7 259,22
  • DOW 300,00%49 298,25
  • Nasdaq 1,03%25 326,13
  • FTSE 1002,23%10 447,43
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,87
  • ST

Ahti Paju: küberpettuste äratundmine toetub töötajate teadlikkusele ja sellega on vaja tegeleda järjepidevalt

Juba paar aastat töötajatele küberkoolitusi korraldanud Saarte Liinide IT- ja tehnoloogiaosakonna juht Ahti Paju tõdeb, et küberohtudega sammu pidamiseks tuleb töötajaid testida pidevalt. Koolitusest on kasu aga ainult siis, kui see mahub ka kõige kiirema tööpäeva sisse.
“Peame arvestama, et ohtlike olukordade äratundmine muutub järjest keerulisemaks, kuna tehisintellekti abil luuakse üha tõetruumaid pettusekatseid,” selgitab Saarte Liinide IT- ja tehnoloogiaosakonna juht Ahti Paju.
  • “Peame arvestama, et ohtlike olukordade äratundmine muutub järjest keerulisemaks, kuna tehisintellekti abil luuakse üha tõetruumaid pettusekatseid,” selgitab Saarte Liinide IT- ja tehnoloogiaosakonna juht Ahti Paju.
  • Foto: Saarte Liinid
Saarte Liinid haldab ja arendab 18 regionaalset sadamat üle Eesti, tagades koostöös partneritega laevaliikluse mandri ja saarte vahel. Ettevõtte ligikaudu 110 töötajast puutub umbes pool igapäevaselt kokku arvutitööga ning keskkontori 20 töötaja töö ongi puhtalt arvutipõhine.
Kuigi sadamateenuste osutamine ei sõltu otseselt IT-süsteemidest, on ettevõtte administratiivtöö – finantsarvestus, personalitöö ja kontoritöö – neist täielikult sõltuv. Valdav osa töölahendustest, sealhulgas ka haldus- ja küberturbeteenused, on pilvepõhised, mis tähendab, et stabiilne ja turvaline digikeskkond on organisatsiooni toimimise alustala.

Rünnakutes sihitakse pidevalt töötajaid

Saarte Liinide IT- ja tehnoloogiaosakonna juhi Ahti Paju sõnul pole neil seni ühtegi tõsist küberintsidenti juhtunud, kuid turbeküsimustesse suhtutakse tõsiselt. Näiteks rakendavad nad Eesti infoturbestandardit (E-ITS), mis on muutnud nende lähenemist küberturvalisusele varasemast süsteemsemaks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Rünnakukatseid nii andmepüügi kui ka haavatavuste ärakasutamise näol toimub pidevalt. Valdav enamik neist peatatakse küberturbelahenduste poolt juba enne kasutajate postkasti jõudmist,” räägib ta. Küll aga jõuavad töötajate meilile kübertestid ehk õngituskirjade simulatsioonid, mille eesmärk on testida ja parendada töötajate ohuteadlikkust.
“Peame arvestama, et ohtlike olukordade äratundmine muutub järjest keerulisemaks, kuna tehisintellekti abil luuakse üha tõetruumaid pettusekatseid,” selgitab Paju. Tema hinnangul on just tänu eelnimetatud simulatsioonidele töötajate teadlikkus selgelt tõusnud.
  • Virtsu Sadam on üks 18st Saarte Liinide poolt hallatavast sadamast
  • Foto: Saarte Liinid
Töötajate koolitamisel tehakse juba paar aastat koostööd Teliaga. Ajendiks eelkõige tõdemus, et klassikalised pikad e-kursused ei täida eesmärki. Töötajad lükkavad nendes osalemist edasi, kuna keset tööpäeva pole lihtsalt aega mahukaid koolitusi ja teste teha. Telia pakub aga mikrokoolitusi, mis on lühikesed, ajasäästlikud ning toimuvad tihedama intervalliga.

Mikrokoolitused hoiavad küberturvet pidevalt fookuses

Telia küberturbelahenduste arhitekti Kristjan Aljase sõnul tuleb töötajate koolitamist võtta tõsiselt, sest järjest enam on rünnakud suunatud just nende pihta. “Kurjategijad on aru saanud, et inimfaktor on süsteemis nõrgem lüli ning inimeste teadlikkus kahjuks suhteliselt madal.”
Selleks, et koolitamisest ka tegelikult kasu oleks, peab see olema süsteemne ja ajakohane, sest pettused arenevad kiiresti ning täna õpitu ei pruugi järgmisel nädalal enam piisav olla.
Aljase sõnul ei piirdu küberteadlikkuse tähtsus ainult töökeskkonnaga. “Koolitused aitavad töötajal turvaliselt käituda ka väljaspool kontorit – näiteks kodus, kus puuduvad ettevõtte turvameetmed ja kasutatakse sageli vaid internetiühendust ning isiklikke seadmeid. Just sellises keskkonnas on küberkurjategijatel lihtsam seadmetesse sisse pääseda. Kui töötaja kasutab hiljem sama seadet tööks, võib oht kanduda ka ettevõtte süsteemidesse. Seetõttu on oluline, et inimesed oskaksid ohte ära tunda ka oma isiklikus e-postis ja igapäevases digikäitumises.”
  • Telia küberturbelahenduste arhitekt Kristjan Aljas
  • Foto: Jake Farra
Aljase sõnul on Telia mikrokoolitused jagatud teemadeks. Esmalt läbitakse konkreetse teema lühikoolitus, millele järgneb 2–3 küsimusega teadmiste kontroll. Kokku kulub selleks tavaliselt 5–10 minutit. “Halduri vaates kujuneb igale töötajale riskitase, mis põhineb tema osalusel koolitustes, testide tulemustel ning simulatsioonide läbimisel. See annab hea ülevaate, kellega on vaja rohkem tegeleda. Samuti saab läbitud koolitusi kasutada E-ITS-i auditeerimise tõendusmaterjalina.”
Lisaks mikrokoolitustele pakub Telia ka põhjalikumaid klassikoolitusi, mis annavad laiemat ja praktilisemat ülevaadet kübermaailmast. “Koolitustel avame küberkuritegevuse telgitaguseid ning toome näiteid päriselust, mis aitavad mõista, et tegemist ei ole juhuslike rünnakutega, vaid organiseeritud ja hästi läbimõeldud tegevusega. See aitab inimestel ohtusid paremini tajuda ja tõstab üldist turvateadlikkust,” sõnas Aljas.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Ahti Paju sõnul sobib küberkoolituste formaat nende organisatsiooni töökorraldusega väga hästi, sest koolitused on võimalik läbida kiiresti igapäevatöö kõrvalt ilma, et need häiriksid töövoogu või tekitaksid ajasurvet. Samal ajal on aga küberturbeteemad pidevalt fookuses.
Koolitustel avame küberkuritegevuse telgitaguseid ning toome näiteid päriselust, mis aitavad mõista, et tegemist ei ole juhuslike rünnakutega, vaid organiseeritud ja hästi läbimõeldud tegevusega. See aitab inimestel ohtusid paremini tajuda ja tõstab üldist turvateadlikkust.
Telia küberturbelahenduste arhitekt Kristjan Aljas
“Pärast mikrokoolituste kasutuselevõttu on töötajate teadlikkus ja käitumine paranenud märgatavalt. Nad on tähelepanelikumad, annavad aktiivsemalt teada kahtlastest kirjadest ning suhtuvad potentsiaalsetesse ohtudesse ettevaatlikumalt. Riskikäitumine, näiteks kahtlastele linkidele klikkimine, on vähenenud,” räägib Paju. Ta nendib, et koolitused ei ole olulised mitte ainult tööalaste küberriskide vältimiseks, vaid aitavad töötajatel ka igapäevaelus ohtusid paremini ära tunda ja nendega toime tulla.
Kuigi küberhügieen on ettevõttes märkimisväärselt paranenud, tunnistab Paju, et paigale jääda ei tohi, sest ohud muutuvad keerulisemaks ning küberturvalisust tuleb fookuses hoida pidevalt.
Loe Telia Küberkoolituse kohta lähemalt SIIT.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Alexela e-mobiilsuse valdkonna juht Kristjan Suurorg (vasakul) ja Mobire Eesti maajuht Marek Kurs.
  • ST
  • 21.04.26, 11:00
Kas ettevõtted juhivad energiariske ise või teevad seda naftatootjad?

Hetkel kuum

Kooslus kriisides vaevlevast NATOst, lühiajalise vaatega USA presidendist ja sõjaks valmis Venemaast on oluline just Euroopa kaitse kontekstis.
Uudised
  • 04.05.26, 18:00
Geopoliitika ekspert: Putin otsib intensiivselt ajaakent, millal Euroopat rünnata
“Ei tea veel milleks, aga vaatame!” vastas Kristjan Maruste kohtuniku küsimusele, kas ta on pankrotiasja arutamiseks valmis.
Uudised
  • 05.05.26, 13:16
Tuule tõuksiäri pankrotile terendab raugemine: kontojääk 1600 eurot, investoritele võlgu miljoneid
Morningstari analüütikud hoiatavad, et mälukiipide tsükkel saavutab tõenäoliselt haripunkti 2028. aastal, misjärel hakkavad nii tulud kui ka kasumid taas langema. Seetõttu anti müügisoovitus kõvasti rallinud SanDiskile.
Börsiuudised
  • 05.05.26, 16:02
3 alahinnatud aktsiat, mida osta ja 3 ülehinnatud aktsiat, mida müüa
Dmitri Rõženkov sai hiljuti USAst kätte kauaoodatud auto, kuid pärast kõigi Eestis registreerimiseks vajalike sertifikaatide vormistamist ootas teda ebameeldiv üllatus: registreerimistasu ja maks osutusid mitu tuhat eurot suuremaks, kui ta oli arvestanud. Erinevalt paljudest teistest sellesse olukorda sattunutest Dmitril siiski vedas.
Uudised
  • 05.05.26, 15:44
Ameerika auto ostjad saavad automaksu pärast kaela ootamatud lisakulud
Saneerimise selja taha jätnud sokifirma teatas töötukassat kuni poolte töökohtade koondamisest, Suva omaniku hinnangul jääb lõplik arv esialgu arvatust väiksemaks.
Uudised
  • 05.05.26, 06:00
Pooled töötajad koondav Suva kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. “Firma jääb ellu”
Semetroni välihaigla mooduleid võis eelmisel aastal näha Tallinnas Järvevana tee 7a kinnistul. Sellele Margus Linnamäe kinnisvaraettevõttele kuuluvale, Ülemiste järve äärde jäävale alale on korduvalt soovitud planeeringut ärihoonete ja linnavillade ehitusõiguse saamiseks, kuid Tallinna linnavõim pole sellega seni nõustunud.
Uudised
  • 05.05.26, 18:00
Suurärimehe kaitsetööstusfirma jääb kohtukaklustes konkurendile alla
Operaili uus juht Andres Uusoja.
Uudised
  • 05.05.26, 13:46
Tartu miljonäridele liikunud Operail sai uue juhi
Mainor Ülemiste rohevaldkonnajuhi Mati Freibergi sõnul kasutatakse Ülemiste City arendamisel Telia liikuvusandmeid ka selleks, et olla Tallinna linnale partneriks säästlike liikumisviiside edendamisel ehk pealinna autostumise probleemi lahendamisel.
  • ST
Sisuturundus
  • 24.04.26, 15:13
Ülemiste City arendab andmepõhist linnakut, et vähendada autostumist
Viimase 15 aasta kokkuvõttes ei ole õnnestunud siinsel turul toimetavatel investoritel naljalt suuri kalu püüda, kuna Tallinna börsiindeksit on oma kasvuga edestanud vaid üks ettevõte – Merko. Pildil suuromanik Toomas Annus.
Viimased 15 aastat Tallinna börsil: kõigest üks aktsia teeb indeksile ära
Otepää perefirma müügiplatsilt on aasate jooksul teele läinud tuhandeid sõidukeid Euroopase, Aasiasse, Lähis-Itta ja teistele rahvusvahelisele turgudele. Foto on illustratiivne.
Laia haardega Otepää perefirma maksis kopsaka dividendi
Poolteist aastat Eesti Energia kontsernis töötanud Juhan Aguraiuja usub, et on olnud õigel ajal õiges kohas. “Saan väljakutsuval muudatuste ajal siia kenasti oma panuse ära antud.”
Enefiti uue äri juht lahkub juba ametist
Lisatud Aguraiuja kommentaar kl 13.55
Viimase 15 aasta kokkuvõttes ei ole õnnestunud siinsel turul toimetavatel investoritel naljalt suuri kalu püüda, kuna Tallinna börsiindeksit on oma kasvuga edestanud vaid üks ettevõte – Merko. Pildil suuromanik Toomas Annus.
Viimased 15 aastat Tallinna börsil: kõigest üks aktsia teeb indeksile ära
Mälukiipide tootja Microni aktsia on kolmapäevasel eelturul kerkinud ligi 7%, kella 14 seisuga.
Aktsiafutuurid tõusid tumeroheliseks, nafta hind langes üle 10%
Uut kodu otsib Taani paar ChatGPT abiga sadamalinnade Holbæki ja Roskilde ümbrusest 5 miljoni Taani krooni ehk 669 000 euroga.
Taani paar ostab maja ChatGPT-lt saadud finantsplaani abil
Konkursi võidutöö autor Tambet Mäe idee on lihtne: Eesti ettevõtjad peavad looma oma kaitseliidu ehk seadma sisse täpsed tegevuskavad ja rollid sõjaajaks, mis nende tegevusala tugevusi ära kasutavad.
Otse Kevadtormilt: Eduka Eesti võitjaks kuulutati kolonelleitnant Tambet Mäe
Aastaga 4000protsendilist tõusu näidanud SanDisk haaras taas mu tähelepanu kui üks võimalik koht, kuhu investeerida kontol seisev 50 000 euro suurune vabaraha.
Mälukiibisektor luubi all: kas SanDisk väärib minu 50 000 eurot?
Utilitas kontserni juhti Priit Koitu (vasakul) üllatab aasta lõppu plaanitud hanke maht, tema kõrval Utilitase nõukogu esimees Kristjan Rahu.
Utilitas plaanib osaleda riigi suurel gaasijaama hankel. "Maht tuli üllatusena"
Transfeer võimaldab külalisel pärast pikka reisi jõuda lennujaamast või sadamast mugavalt sihtkohta, ilma et peaks ise transporti otsima.
  • ST
Forus Takso esindusautoteenus koos isikliku juhiga on kättesaadav ööpäevaringselt
Uue hinnarekordi saavutas Sandisk eile, teisipäevasel kauplemispäeval, mil aktsia hind kerkis päevaga pea 12%. Pildil Sandiski asepresident Alper Ilkbahar.
Analüütik prognoosib SanDiski aktsia hinnale kolmekordset kasvu
Kui jätta kõrvale reservide tühistamise positiivne mõju, vähenes Novo Nordiski tegevuskasum püsivates valuutakurssides 6% ja Taani kroonides 15%.
Novo Nordiski kasumikasv peidab suurt ühekordset mõju
Aktsia hind kerkis tulemuste toel üle 7%
Huvi kaitsetööstuse vastu Eesti investorite seas püsib, kuid oli aprillis mõnevõrra tagasihoidlikum kui aasta alguses.
Eesti investorid ärkasid talveunest: aktsiad, mida aprillis enim osteti ja müüdi
Microni aktsia on viimase aastaga kerkinud enam kui 690%.
Microni aktsia sööstis uue rekordini
Morningstari analüütikud hoiatavad, et mälukiipide tsükkel saavutab tõenäoliselt haripunkti 2028. aastal, misjärel hakkavad nii tulud kui ka kasumid taas langema. Seetõttu anti müügisoovitus kõvasti rallinud SanDiskile.
3 alahinnatud aktsiat, mida osta ja 3 ülehinnatud aktsiat, mida müüa
Saneerimise selja taha jätnud sokifirma teatas töötukassat kuni poolte töökohtade koondamisest, Suva omaniku hinnangul jääb lõplik arv esialgu arvatust väiksemaks.
Pooled töötajad koondav Suva kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. “Firma jääb ellu”
Poliitilise kommunikatsiooni eksperdi Annika Arrase sõnul mõjuvad Euroopa Liidu plakatid väga brüssellikult ning kujutatud inimesed ei tundu eestlastena.
Brüsseli plakatikampaania külvab segadust. “Miks selle peale just nüüd raha kulutatakse?”
Kunagised äripartnerid Anton Altement (vasakul), Ivan Turõgin (keskel) ja Sergei Potapenko poseerisid 2018. aastal Äripäevale, kui lõid üheskoos krüptopanka Polybius. Nüüd on Altement endiste äripartneritega raksus ning selles samas ettevõttes käib tüli, mis viis Turõgini ja Potapenko teise ettevõtte pankroti nõudmiseni.
Sadade miljonite eest krüptoraha ja kortereid kinni. Krüptomiljonärid ragistavad kohtus
Erakokk Jaanus Puhk elu on vastakas: argipäevadel koordineerib ta tuhandete sõdurite toitu, nädalavahetusel korraldab eksklusiivselt väikestele seltskondadele privaatset toiduelamust.
Eestlaste uus luksus: erakokkade äri kogub tuure. "Kahe tunniga 1000 burgerit”
Intervjuu kolme personaalkokaga
Vjatšeslav Leedot teati kümmekond aastat tagasi praamikuningana. Kroon kukkus, kui tal riigiga suusad risti läksid.
Seitse aastat vaidlust kukkus kokku. Peagi selgub, kas Leedo läheb trellide taha
See, et Enn Pant viibib Tallink Grupi kontoris Tallinnas kuu jooksul vaid 1-2 nädalat, ei sega teda suuromaniku ja Tallinki nõukogu esimehena Tallinki strateegiliste küsimustega kursis olemast.
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
Veel 2019. aastal oli Astel Modular Äripäeva puidutööstuse TOPis esikohal ja ehitusmaterjalide tootjate TOPis teisel kohal. Viimastel aastatel on pidanud ettevõtte juhid aga kohtus oma tegude kohta aru andma.
Põhja kõrbenud majatootja juht peab oma taskust 100 000 eurot hüvitama
Matsimoka lihatööstus andis ühisrahastusplatvormi Fundwise kaudu kaasatud investoritele lubadusi, mille täitmine on osutunud seni keeruliseks. Pildil ettevõtte üks asutajatest Aivar Inno.
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”

Podcastid

Parima juhi konkursi finalist Tarmo Hõbe: otsustamisel määrab kiirus
  • PRO
Juhi jutud
Parima juhi konkursi finalist Tarmo Hõbe: otsustamisel määrab kiirus
00:00
Advokaadid muudatustest andmekaitses: ettevõtjate elu läheb keerulisemaks
Triniti eetris
Advokaadid muudatustest andmekaitses: ettevõtjate elu läheb keerulisemaks
00:00
Eesti tehnoloogiaettevõtjad võitlevad liigse metsaraie vastu. Villig: tööstuse hääl on domineerinud
Hommikuprogramm
Eesti tehnoloogiaettevõtjad võitlevad liigse metsaraie vastu. Villig: tööstuse hääl on domineerinud
Investor Toomase aktsiaideed: kuhu paigutada 50 000 eurot kallil turul
Investor Toomase tund
Investor Toomase aktsiaideed: kuhu paigutada 50 000 eurot kallil turul
Tarmo Kärsna: nafta hinnad jäävad kõrgeks veel terveks aastaks
Hommikuprogramm
Tarmo Kärsna: nafta hinnad jäävad kõrgeks veel terveks aastaks
Matis Mäeker kelmide bossi süüdimõistmisest: mina pooldan karmimat karistust
Kuum tool
Matis Mäeker kelmide bossi süüdimõistmisest: mina pooldan karmimat karistust
06.05.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
07.05.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
12.05.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
12.05.2026 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
14.05.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
20.05.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 05.05.26, 15:44
Ameerika auto ostjad saavad automaksu pärast kaela ootamatud lisakulud
2
Uudised
  • 05.05.26, 13:16
Tuule tõuksiäri pankrotile terendab raugemine: kontojääk 1600 eurot, investoritele võlgu miljoneid
3
Saated
  • 04.05.26, 11:55
Tolliametid annavad Temule vastulöögi
4
Uudised
  • 04.05.26, 18:00
Geopoliitika ekspert: Putin otsib intensiivselt ajaakent, millal Euroopat rünnata
5
Juhtkiri
  • 04.05.26, 16:45
Eralennukiga lahkunud pätt on väike võit, mis maitseb nagu suur kaotus
6
Uudised
  • 05.05.26, 08:00
Veeberite metsaäri pääses esialgu 120 000 puu välja juurimisest

Viimased uudised

Saated
  • 06.05.26, 16:21
Raadiokava: Merko tulemused ja pankade prognoosid
Saated
  • 06.05.26, 16:17
Mets ja majandus: raiemahu järsk langus lööks puidutööstust valusalt
  • ST
Sisuturundus
  • 06.05.26, 16:14
Ahti Paju: küberpettuste äratundmine toetub töötajate teadlikkusele ja sellega on vaja tegeleda järjepidevalt
Uudised
  • 06.05.26, 15:57
Taani paar ostab maja ChatGPT-lt saadud finantsplaani abil
Uudised
  • 06.05.26, 15:50
Otse Kevadtormilt: Eduka Eesti võitjaks kuulutati kolonelleitnant Tambet Mäe
Majandustulemused
  • 06.05.26, 15:35
Laia haardega Otepää perefirma maksis kopsaka dividendi
Investor Toomas
  • 06.05.26, 15:11
Mälukiibisektor luubi all: kas SanDisk väärib minu 50 000 eurot?
Börsiuudised
  • 06.05.26, 14:20
Analüütik prognoosib SanDiski aktsia hinnale kolmekordset kasvu
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026