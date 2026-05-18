18.05.26, 08:29 Parimaks juhiks valitud Holm: me veel ei saa aru, kui suures hädas Eesti tegelikult on Riigikontrolör Janar Holm, kes pärjati 2026. aasta parima juhi tiitliga, nendib, et kuigi tunnustus teeb hinge soojaks ja lisab vastutust, teeb riigi rahanduslik olukord talle sügavat muret.

Riik on aastaid elanud üle oma võimete, usub Pärnu juhtimiskonverentsil parimaks juhiks kuulutatud riigikontrolör Janar Holm.

Holmi sõnul ei ole Eesti riigieelarve positsioon praegu sugugi heas seisus ja riik on juba mitu aastat oma võimetest üle elanud. Kuigi selleks on olnud objektiivseid põhjuseid, nagu erinevad kriisid ja panustamine riigikaitsesse, on tema sõnul Eesti riigi tuleviku nimel hädavajalik leida kokkuhoiukohti.