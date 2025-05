Tagasi 07.05.25, 13:13 Sissevaade paavsti valimisse: kaduv pensioniraha, põgenevad naised ja 7meetrine slepp Uue paavsti valimisel on varasemast rohkem tähelepanu koondunud majandusteemadele, nende seas miinuses Vatikani pensionifondidele, ja kirikust eemalduvatele naistele, ütles Postimehe välistoimetuse juht Evelyn Kaldoja.

7. mail Vatikani kogunenud kardinalid peavad uue paavsti valimisel mõtlema ka sellele, kuidas lahendada kiriku majandusprobleeme.

Foto: Reuters/Scanpix

Kaldoja viitas Ameerika kommentaatoritele, kelle sõnul võiks olla järgmine paavst tugeva majandusteadmisega. Kui sellist inimest ei leidu, siis peab uus paavst valima vastava teadmisega tegevjuhi.

Samuti selgitas Kaldoja lähemalt, kuidas on kirikus ühest küljest vähenenud naiste osakaal, aga teisalt ei käi enam kirikus ka lapsed ning neil ei olegi enam usutunnistust. "On küll tugevaid naisteolooge, aga neil puudub reaalne võimupositsioon," märkis Postimehe välistoimetuse juht.

Kaldoja sõnul on katoliku kirikus väga erinevaid suundumusi, millest ühe esindaja on näiteks Franciscuse kriitikuna tuntud USA kardinal Raymond Burke. "Tema on tuntud selle poolest, et talle meeldis kanda rüüd, millel on 7meetrine slepp," lausus Kaldoja. "Enamikul naistel pole pruutkleidi loorgi nii pikk ega särts ja kärts."

Juttu tuli ka sellest, miks on uue paavsti valimine ühtlasi oluline poliitiline sündmus.

Evelyn Kaldojat intervjueeris Indrek Lepik.