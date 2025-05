Tagasi 08.05.25, 07:40 Valitsuse plaanid: tööandjapension, haiglavõrgu koondamine ja palgatõus Eesti 200 aseesimehe Aleksei Jašini sõnul on peagi valmivas lõplikus koalitsioonileppes sees lisaraha haridusse, kohustuslik teine pensionisammas, palgatõus õpetajatele, politseinikele ja päästjatele. Haapsalu raudteed ega ka suuremat hüpet taristuehituses lähiajal ei tule.

Aleksei Jašini sõnul tuletab Eesti 200 Reformierakonnale tihti meelde pika plaani olulisust.

Foto: Ilmar Saabas, Delfi

Aleksei Jašin räägib saates “Poliitikute töölaud”, et riigi senine pensionisüsteem pole jätkusuutlik ning see on olnud üks oluline aruteluteema kahe erakonna vahel.