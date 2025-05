Ragnar Klavani meeskonnas Eesti Jalgpalli Liidu juhatusse kandideeriv tehnoloogiaekspert Andres Birnbaum i sõnul on mõttekoht, kas investeerida rohkem staadionitesse või digilahendustesse. "Me räägime sadadest tuhandetest eurodest, mis tuleks digilahendustesse investeerida. See süsteem maksab kordades vähem kui jalgpallihall," rääkis Birnbaum.