“Eelkõige tahame toetada Eesti noort muusikat. Meil on palju tegijaid, kes ei jõua kunagi raadiosse. Aga kellele on tähtis, et nende nimi ja lugu kõlaks raadios. Anname siis neile noortele platvormi,” ütleb Genka, passinimega Henry Kõrvits . Ta lisab, et kui noored teevad ise raadiot, siis on kuulajate seas ka noori.