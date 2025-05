Tagasi 27.05.25, 15:00 Ehitusmaterjalide tootjate tuju paraneb: kergekäeliselt keegi ei koonda Ehitusmaterjalide tootjatele suunatud Swedbanki tööstusuuring näitab mõõdukat optimismi: kuigi sektor on olnud tugevas languses, ootab enamik ettevõtteid sel aastal müügitulu kasvu ning kasumlikkuse paranemist, töötajaid on aga koondatud eeldatust vähem.

Swedbanki ehitusmaterjalide tööstuse sektori juht Gerli Puusild ja Tammeri tegevjuht Liis Kokk.

Foto: Teeli Remmelg

Uuringust selgus, et hoolimata keerulistest aastatest on sektori meeleolu paranenud, rääkisid Swedbanki ehitusmaterjalide tööstuse sektori juht Gerli Puusild ja Tammeri tegevjuht Liis Kokk.

Vaatamata tootmise langusele on ettevõtted hoidnud töötajaid ja koondanud vähem, kui analüütikud eeldasid. „Hoolimata tellimuste ja käibe langusest eelmisel aastal hoidsid paljud ettevõtted oma töötajaid palgal. See näitab tööandjate pikaajalist vaadet ja teadlikkust, et spetsiifiliste oskustega tööjõudu on keeruline leida,“ selgitas Gerli Puusild. Swedbanki uuringust on näha, et töötajate arvu on vähendatud vähem kui tootmismaht langes.

Samas ei plaanita lähiajal töötajate arvu ka oluliselt suurendada ja sektorile võib kujuneda väljakutseks efektiivsus. Uuring näitas, et kui müügitulu oodatakse kasvamas 5%, siis töötajate arvu planeeritakse suurendada vaid 1% võrra. See viitab selgele suunale teha rohkem tööd olemasolevate töötajatega, tuginedes tootmise efektiivistamisele.

Suurimad väljakutsed on tagada toodete konkurentsivõimeline omahind ja kasumlikkus, leida uusi eksporditurge, hoida töötajaid ja koondada vähe.

