Tagasi 19.11.24, 11:23 Aasta töösturi tiitli pälvis Katre Kõvask Aasta töösturiks nimetati täna kaerajoogitööstuse Yook Production OÜ juht Katre Kõvask.

Kaerajoogitööstuse Yook Production OÜ juht Katre Kõvask Foto: Raul Mee

„Ma tõesti ei arvanud, et see auhind tuleb Yookile. Julgete päralt on tulevik! Mulle väga meeldis see mõte, mida minister rääkis innovatsioonist. Ma loodan, et Yooki eesmärk teha midagi täiesti uut uues segmendis ja kaasata sinna palju teadlasi, on inspiratsiooniks ka teistele,“ ütles värskelt aasta töösturiks valitud Katre Kõvask auhinda vastu võttes. „Ma loodan, et me suudame olla ka teistele eeskujuks,“ lisas Kõvask.