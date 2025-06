Jaak Aab: on võimalik, et konkurentsiseaduse eelnõu kirjutas valmis tuntud advokaadibüroo

Need on vaid kuulujutud, aga sotsiaaldemokraat Jaak Aab arvab, et need võivad vastata tõele: konkurentsiseaduse eelnõu kirjutati valmis ühes tuntud advokaadibüroos. "Ei saa kahjuks näpuga näidata, ei ole tõendeid," ütles aga Aab.