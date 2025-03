Tagasi 13.03.25, 14:30 Eestile kopsaka trahvi toonud konkurentsiseadus saab uue näo Valitsus kavatseb konkurentsiametile suuremaid õigusi andma pidanud seadust remontida Eesti 200 soovitud viisil, asendades haldustrahvid väärteomenetlusega.

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta süüdistas eelnõu venima jäämises endiseid koalitsioonikaaslasi sotsiaaldemokraate. Foto: Liis Treimann

Justiitsminister Liisa Pakosta kinnitas valitsuse pressikonverentsil, et edasi minnakse väärteomenetluse põhise eelnõuga ning seda ei algatata uuesti, vaid jätkatakse poolelioleva seaduseelnõu muutmisega. Ta avaldas lootust, et see võetakse riigikogus vastu päevadega.