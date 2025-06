Urmas Jaagant: koalitsioon on tegelikult juba lõhutud

Koalitsioon on tegelikult juba lõhutud, rääkis poliitikaajakirjanik Urmas Jaagant. "Koalitsioon ei tööta enam sellepärast, et kui keegi küsib avalikult rohkem, ilma seda enne arutamata või tagatubades kokkuleppele jõudmata, siis on see selgelt lõhkumine," rääkis Jaagant.