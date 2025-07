Tagasi 29.07.25, 13:17 Energiagigandilt kapitalisüsti saanud Eesti firma: “Koostöö, mis sealt tuleb, on tähtsam kui raha” Hispaania energiagigant Repsol investeerib 2 miljonit eurot siinsesse vesinikuseadmeid tootvasse ettevõttesse Stargate Hydrogen. Ettevõtte juht Marko Virkebau sõnas, et pinget ta ei tunne, küll aga suurt tunnustust.

Stargate Hydrogeni juht Marko Virkebau

Foto: Tanel Meos

“Repsol leidis meid ise. Nad otsivad innovatiivseid tehnoloogiaid, mis võimaldaks vesinikku toota odavamalt ja efektiivsemalt. Erinevate arendusprojektide kaudu jõudsid nad meie ettevõtteni ja võtsid ise ühendust,” rääkis Virkebau Äripäeva raadios.

“Meie jaoks kindlasti see koostöö, mis sealt kaasa tuleb, oluliselt tähtsam kui raha,” sõnas Virkebau.

Juhi sõnul ollakse Repsoliga tihedalt seotud teadus- ja arendustegevuses ning leitud on koostöövõimalusi ka Stargate’i tootearenduses. Virkebau märkis, et Repsolil on endal mitmeid suuri rohelise vesiniku projekte, millega soovitakse samuti seotud olla.

Lisaks tuli intervjuus juttu sellest, kuidas Stargate Hydrogen i äril läheb ning millise hooga ettevõte kasvab.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.