Tagasi 29.07.25, 16:00 Kaks pead on parem kui üks: pereettevõtted avastasid tandemjuhtimise jõu Uus juhtimismudel, mis kogub hoogu eriti pereettevõtetes, ei ole pelgalt trendikas mõtteviis, vaid toimiv tööriist keerulises ärikeskkonnas. „Üks pluss üks ei võrdu kaks, vaid kolm,“ võttis Rinel Pius kokku tandemjuhtimise väärtuse.

Tippjuhtide Triin Oseleini ja Rinel Piusi magistritööst selgus, et pereettevõtted rakendavad tandemjuhtimist ehk kaasjuhtimist sageli orgaaniliselt, ilma et nad ise seda nii nimetaksid.

Foto: Jana Palm

Eestis ja Soomes executive duo leadership’i (EDL) ehk kaasjuhtimist uurides tuli välja, et tihti on pereettevõtjad eesrindlikud tandemjuhid. Tippjuhtide Triin Oseleini ja Rinel Piusi magistritööst selgus, et pereettevõtted rakendavad EDLi sageli orgaaniliselt, ilma et nad ise seda nii nimetaksid. Näiteks Värska Vesi, Terminal Energia, Kubija Hotell ja Soome Sol Grupp on kõik edukad perefirmad, kus juhtimine toimub kahe võrdse tippjuhi vahel. „Nende otsused saavad hoopis kvaliteetsemad olla, sest nad vaatavad probleeme täpselt ühel tasandil,“ selgitas Pius.

Kaasjuhtimine sobib eriti hästi kriiside lahedamiseks, strateegiliste muudatuste, kiire kasvu ja rahvusvahelise laienemise puhul. Kuna seda juhtimismudelit kasutades ei pea enam üks juht tegutsema mitmes suunas korraga, vaid kaks üksteisele mitte alluvat juhti saavad paralleelselt toimetada eri kohtades, võimaldab see kiiremat ja tõhusamat reageerimist.

Vennastumine kui edu alus

Üks olulisemaid uuringu avastusi oli, et edukas kaasjuhtimine eeldab „vennastumist“ – sügavat usaldust ja üksteise tunnetamist. „See ei tähenda, et nad peavad olema päriselt vennad või õed, vaid et nad tajuvad teineteise käitumist ja mõtteviisi,“ rõhutas Oselein. Pereettevõtetes, kus tandemjuhtimine toimib, on õhkkond egovaba ja ametinimetus teisejärguline.

„Isiksuse omadused ja väärtused peavad olema sarnased, oskused võivad erineda,“ selgitas Pius.

Samuti rõhutati, et tandemjuhtimine ei sobi igasse organisatsiooni – näiteks väga hierarhilisse või traditsioonilisse keskkonda. Kaasjuhtimise rakendamisel on oluline selge eesmärk ja sobiv partnerlus.

Riskiks võivad olla ebasobiv paariline või rollide segadus. “Kui sa värbad kahte juhti, siis nad peavad olema varem tuttavad,” tõi Triin Oselein välja tingimuse, mil kaasjuhtimine uuringu järgi toimib.

Uuringus osalenud ettevõtted näitasid, et tandemjuhtimine toob kaasa stabiilsuse, parema riskijuhtimise ja suurema kasvu. Ja kui teooria väitis, et kaasjuhtimine aeglustab otsustusprotsesse, siis Eesti praktika osutus vastupidiseks – otsused sündisid kiiremini ja kvaliteetsemalt.

Kuidas leida endale suurepärane kaasjuht? Missugused on suurimad erinevused tavapärase juhtkonnaga töötamise ning tandemjuhtimise vahel? Mis ettevõtted lisaks pereettevõtetele seda edukalt kasutada võiksid? Seda kõike saad kuulata juba allolevast “Võitjate põlvkonnad” podcast’ist. Saadet juhib Jana Palm.

Pereettevõtjate liikumist toetavad pikaaegsed pereettevõtted Terminal Energia ja Büroomaailm.