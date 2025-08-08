Tagasi 08.08.25, 13:29 Miljoneid kaasanud idu laieneb Euroopasse. “Poolas käib kõva kasv” Tehisintellektil põhinevat hooneautomaatikat arendav iduettevõte Bisly kaasas hiljuti 4,3 miljonit eurot, et laieneda. Idufirma juht Ants Vill rääkis, et rahastusvooru üks eesmärk on hoogsalt siseneda Poola turule.

Bisly tiim tänavu juulis, ees keskel tegevjuht Ants Vill

Foto: Bisly

Ants Vill märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et analüüsid kinnitavad, et Poolas käib “kõva kasv” ning areng on jõudnud sinnamaani, et ollakse valmis kõrgtehnoloogiaid kasutama.

Ta lisas, et laienemiseks on valmistutud enam kui pool aastat ning Poolasse on värvatud ka uus töötaja, kes alustab tööd lähiajal.

Poola on ka suur riik, kus on suur insenertehniline kompetents, märkis Vill. Nii et tulevikus on Bisly l eesmärk seal meeskondi kasvatada.

Lisaks laienemisele on rahastusvooru eesmärk suunata osa vahenditest tehnoloogia arendamisse.

Vill selgitas, et Bisly kasutab digitaalset kaksikut ehk virtuaalset mudelit hoonest, mis võimaldab süsteeme kiiremini ja standardsemalt üles seada. Lisaks plaanib iduettevõte välja arendada AI-halduri lahenduse, mis võimaldab hoone haldajatel suhelda süsteemiga nagu ChatGPT-ga. Näiteks öelda „palun seadista temperatuur 21 kraadi kõigis koosolekuruumides“ ning süsteem seda teebki, selgitas Vill.