Tagasi Personalijuht: Põlvamaa jagu noori hoiab tööturult eemale Eestis on sisuliselt Põlva maakonna jagu noori, kes on tööturult eemal, aga samas nad ka ei õpi ega käi koolitustel. Osal neist on üsna suured eeldused ja ootused, märkis Krausbergi personalijuht Helina Peet.

Helina Peet rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kui noored jäävad tööturult eemale ja seetõttu jääb osa töid tegemata, mõjub see suures pildis halvasti. "Tekib nõiaring: üksildus, vaimse tervise probleemid ja tegelikult veelgi suurem tööturult eemalejäämine," ütles Peet.

Personalijuht tõi näite ka puhastus- ja koristusteenuseid pakkuvast Krausbergist, kus noori ehk alla 24aastaseid on kogu tööjõust vähem kui 5%. Selle taga võib tema sõnul olla ka ammune stigma, mis on langenud teatud ametikohtadele, nende seas koristusteenustele.

Helina Peeti intervjueeris Laura Saks.