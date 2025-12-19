On üks kulurida, mis võib välja suretada kogu äri

Tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas on juhtimistöö üha keerukam ja nõudlikum. Üks tõhusa juhtimise suund on coach’iv juhtimine, mis ühendab traditsioonilised juhtimisoskused ja coaching’u-tehnikad, kirjutab Äripäeva Akadeemia juht Tiina Tohver, kes on ühtlasi lahenduskeskne ja terapeutiline coach.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.