16.05.26, 08:45 Raadiohitid: kust leida uusi kasvurakette ja sobivaid suvekodusid? Nädala hittides võeti ette kasvuraketid aktsiaturgudel, kõneainet pakkusid ka maakodude hinnad ja põhjused, miks Teslad ülevaatusi läbi kukkusid. Loe AI kokkuvõtet Äripäeva raadio nädala menukamad saated keskendusid investeerimisele, kinnisvarale ja energeetikale. Swedbanki Meelis Maasik ja LHV Mikk Taras arutasid USA aktsiaturu ahnuse faasi ning võimalikke uusi kasvurakette. Liveni juht Andero Laur tunnistas IPO nõudluse ülehindamist, kuid näeb paremaid võimalusi maad osta. Maaklerite hinnangul otsitakse suvekodusid kuni 130 000 euroni. Eveconi akupargi intsident tõi firmale trahvi ning Tesla ülevaatusmured seostati omanike vähese hooldusega.

Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik ütles “Investor Toomase tunnis”, et tuleb lihtsalt panna silmad kinni ja osta.

Swedi ja LHV eksperdid jagasid julgeid raketihoiatusi. Maasik: tuleb panna silmad kinni ja lihtsalt osta

“Investor Toomase tunnis“ võeti fookusesse USA börsidel valitsev ahnuse faas koos tehnoloogiasektori anomaaliaga. Samal ajal, kui osad mälutootjate aktsiad teevad 500protsendilisi hinnahüppeid, on suure seitsmiku ettevõtted väga tagasihoidlikult toimetanud.

Kas USA börsidel on käimas sajandi ralli, miks on osad aktsiad lennanud vaid mõne kuuga orbiidile, kust leida uusi kasvurakette ja kas täna on viimane hetk kasumi lukustamiseks või hoopis parim aeg uuteks ostudeks?

Stuudios arutlesid nendel teemadel Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik ja LHV portfellihaldur Mikk Taras. Saadet juhtis Jana Saarkoppel.

Liveni juht tunnistab eksimust IPO-prognoosiga: panime lati natuke liiga kõrgele

Soovitust vähem raha saanud kinnisvaraarendaja Liveni tegevjuht Andero Laur tunnistas aktsionäride nõudluse prognoosiga eksimist, aga näeb siiski ka positiivset.

Andero Laur ütles Äripäeva raadios, et võrreldes näiteks nelja aasta taguse ajaga on ettevõtte jaoks praegu lihtsam osta uut maad, mille jaoks IPO korraldatigi. Lauri sõnul on nüüd spekulatiivne kapital turult kadunud ning samal ajal mingitel arendajatel raha kinni olemasolevate projektidega.

Samuti jagas Laur vaadet, kuidas kavatseb ettevõte aktsionäre siiski õnnelikuna hoida ja loodetavasti näha aktsia hinnatõusu. Intervjueeris Lauri Leet.

Maaklerid panid paika eestlaste suvekodude hinnapiiri: otsitakse kuni 130 000 euroni

Saates arutati, kas suvilate turg on praegu rohkem müüjate või ostjate dikteerida ning räägime ka maamajade üüriturust. Lisaks räägiti, kas ja kuivõrd on levinud loodusesse lihtsalt tühja krundi hankimine ning mida sellisel juhul silmas peetakse.

Saates andsid osalised veel konkreetseid juhiseid, kuidas leida oma võimalustele vastav maamaja ning kommenteerisid ka eelmises “Ruutmeetrite taga” saates kõlanud väidet, et eestlased ostavad maamaju pigem Soome kui Eestisse.

Saatejuht on Lauri Leet, saatekülalised Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand ja 1Partner Kinnisvara vanemmaakler Angela Virak.

Investorid avavad Nvidia fenomeni. “Maast leitud raha”

Äripäeva raamatuklubi värskes saates on fookuses teos "Mõtlemismasin", mis avab kiibihiiglase Nvidia uskumatu tähelennu tagamaid ja selle asutaja Jensen Huangi elulugu.

Stuudios arutlesid tehisintellekti ja investeerimise tuleviku üle kogenud tehnoloogiaeksperdid Taavi Ilves ja Priit Kallas, saadet juhib Merian Tiirats.

Autoajakirjanik Teslade läbikukkumisest ülevaatusel: selle auto kõige suurem vaenlane on omanik ise

Soomes on silma jäänud ülevaatuste statistika, kus Tesla elektriautod kukkusid suurelt läbi. Põhjust tuleb otsida autoomanike seast, rääkis Äripäeva autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe.

Karl-Eduard Salumäe ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et erinevalt teistest autotootjatest ei ole Elon Muski juhitav Tesla näinud vajadust seada autoomanikele kohustust korrapäraseks hoolduseks. "Tulemus on käes."

Intervjueeris Lauri Leet.

Estlinkide väljalükkamine tõi Eveconile trahvi kaela. “Summa oli motiveeriv ja jääb meelde”

Energeetikafirma Evecon avab tänavu kaks akuparki vastu turgu, eelmise aasta lõpus tööle pandud Kiisa akupark lükkas jaanuaris välja mõlemad merekaablid, kaotades võrgust korraga 1000 megavatti ja tuues firmale mõjusa trahvi. Lisaks noolib Evecon paari kohta Eleringi suurel gaasijaamade hankel.

“Kuumal toolil” istus Eveconi juht Karl-Joonatan Kvell, kes kommenteeris saates, millistesse Eesti piirkondadesse on mõttekas gaasijaamu püsti panna. Ka on saates juttu välisinvestorite huvist Eesti vastu ning sellest, mis tingimustega on Prantsuse investeerimisfond Mirova investeerinud mitmesse Eveconi projekti.

Samuti kommenteeris Kvell riigi energeetikapoliitikat. Saadet juhib Karmen Laur.