PPA juht trollib küberpätte: 35 minutit vähem teiste petmiseks
Kui enamiku kuriteo liikide hulk on Eestis stabiilne või langustrendis, siis kelmused on erandina tugevas kasvutrendis. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev ütleb, et tegemist on pandeemiaga.
Saates „Äripäeva fookuses“ toome politsei jagatud reaalsete petukõnede näiteid ning küsime Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhilt Elari Haugaselt, mida politsei nende tõkestamiseks ja pättide püüdmiseks teeb.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.