Tagasi Tööstusminister Kirjaneni kriitikast riigi suunas: ei ole olnud lihtsad ajad Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles, et mõistab suurettevõtja Raul Kirjaneni kriitikat, et majanduskasvu on pidurdanud ka ettevõtjate usaldamatus poliitikute vastu, kuid samas tuleb arvestada, et viimased aastad pole olnud riigile kerged. Tööstusuudised eetris

Suurtööstur Raul Kirjanen ütles jõulude eel Äripäeva veergudel , et ettevõtjad ei usalda poliitikuid ega julge seetõttu ka investeerida.

“Ma saan aru, et see on viide sellele, et Eesti poliitika ja poliitilised otsused on olnud kiires muutumises. Sellega saab nõus olla, sest see kriitika on ju objektiivne, aga kui vaatame viimaseid aastaid ja muutuste põhjuseid, siis ei ole olnud lihtsad ajad,“ selgitas Keldo saates ”Tööstusuudised eetris“.

“Arvan, et kõik – nii valitsuse liikmed, Eesti inimesed kui ettevõtted – ootavadki natuke rohkem stabiilsust. Natuke rohkem rahu, et saaks plaanid rahulikult läbi mõelda. See kriitika on arusaadav. Aga see turbulents, kust me oleme läbi tulnud, on olnud täiesti metsik,“ selgitas ta.