Tööstusjuht: ostujuhtimist ei saa nimetada tugifunktsiooniks

Tegevjuhi sõnul on oluline, et ostujuht mõistaks laiemat pilti. “See teeb otsustamise lihtsamaks, aga see, millal ja kui palju teha kompromisse, sõltub kliendist, projektist ja potentsiaalist,“ märkis ta.

Mida ettevõtted mõõdavad?

Konverentsil oli juttu ka kõige olulisematest mõõdikutest, mida ettevõtted kasutavad ja mis näitavad ostujuhtimise tegelikku väärtust.

Stokker i tarneahela juht ja juhatuse liige Taivo Karu selgitas operatiivses ostujuhtimises on nende ettevõtte kõige olulisem KPI just saadavus. “Meil on pealaos saadaval 30 000–40 000 toodet, aga eraldi pakume umbes kümme korda rohkem tooteid. See, kui palju pealao sortimentidest on saadaval, on meil number üks mõõdik,“ selgitas Karu.

Teine oluline mõõdik on Stokkeri jaoks brutomarginaal, et näha, kui palju marginaali sortimendilt suudetakse teenida.

Heidelberg Materials Baltikumi piirkonna ostuosakonna juht Madis Pikat selgitas, et Heidelberg on rahvusvaheline tootmisega tegelev kontsern, mille jaoks on kõige olulisem kriitiliste tarneahelariskide teadvustamine, nende kaardistamine ja nende stsenaariumide läbimängimine. “Ehk küsimus on, kas see on tehtud. Kriitiline ütleb juba ise ära, et kui tarneahelas midagi juhtub, siis tootmine seisab ja see toob kaasa kehva kliendikogemuse,“ tõi ta välja esimese mõõdiku.

Pikat selgitas, et oluline on ka tarneahela nõuete kohasuses hindamine. “Me maandame riske tarneahelas, et vältida seda, et kuskilt tuleb välja, et mõne tarnijaga seotud isik on sanktsioneeritud isikute nimekirjas või ta kasutab lapstööjõudu. See on meie jaoks oluline ja teeme seda teadlikult,“ märkis ta.

Saadet juhtis Harro Puusild.