Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,3%318,17
  • OMX Riga0,53%996,99
  • OMX Tallinn0,58%2 254,32
  • OMX Vilnius−0,28%1 486,4
  • S&P 5001,7%7 502,55
  • DOW 301,51%52 058,12
  • Nasdaq 2,11%25 097,89
  • FTSE 1000,75%10 753,74
  • Nikkei 2252,33%58 775,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%92,37
  • OMX Baltic0,3%318,17
  • OMX Riga0,53%996,99
  • OMX Tallinn0,58%2 254,32
  • OMX Vilnius−0,28%1 486,4
  • S&P 5001,7%7 502,55
  • DOW 301,51%52 058,12
  • Nasdaq 2,11%25 097,89
  • FTSE 1000,75%10 753,74
  • Nikkei 2252,33%58 775,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%92,37

Tööstusjuht: ostujuhtimist ei saa nimetada tugifunktsiooniks

Ostujuhtimine on strateegiline valdkond ja ostujuht kuulub juhtkonda, ütles masinaehitusettevõtte Tech Groupi juht Martin Sutrop.
Tööstusuudised eetris
00:00
Tech Groupi juht Martin Sutrop arutles teemal, kas ostujuht on raha säästja või äri kasvataja, ja märkis, et Tech Groupis on ostujuhil strateegiline roll.
  • Tech Groupi juht Martin Sutrop arutles teemal, kas ostujuht on raha säästja või äri kasvataja, ja märkis, et Tech Groupis on ostujuhil strateegiline roll.
  • Foto: Raul Mee
Masinaehitusettevõtte Tech Groupi juht Martin Sutrop rääkis novembri alguses ostujuhtimise aastakonverentsil, et ostujuhtimine on nende ettevõttes ärikriitiline valdkond ning ostumeeskonnal on laiemad volitused ja usaldus.
Sutrop arutles teemal, kas ostujuht on raha säästja või äri kasvataja, ja märkis, et Tech Groupis on ostujuhil strateegiline roll.
“Meil on ostujuht tugevalt ikkagi juhtkonna liige ja tema näeb ärivajadust laiemalt. Vahepeal öeldi ostujuhtimise kohta tugifunktsioon, aga mulle see pigem ei meeldi, sest see sõltub ärist. Meie ettevõttes on see strateegiline valdkond, mis on oluline edukaks toimimiseks,“ selgitas Sutrop.
Tegevjuhi sõnul on oluline, et ostujuht mõistaks laiemat pilti. “See teeb otsustamise lihtsamaks, aga see, millal ja kui palju teha kompromisse, sõltub kliendist, projektist ja potentsiaalist,“ märkis ta.
Mida ettevõtted mõõdavad?
Konverentsil oli juttu ka kõige olulisematest mõõdikutest, mida ettevõtted kasutavad ja mis näitavad ostujuhtimise tegelikku väärtust.
Stokkeri tarneahela juht ja juhatuse liige Taivo Karu selgitas operatiivses ostujuhtimises on nende ettevõtte kõige olulisem KPI just saadavus. “Meil on pealaos saadaval 30 000–40 000 toodet, aga eraldi pakume umbes kümme korda rohkem tooteid. See, kui palju pealao sortimentidest on saadaval, on meil number üks mõõdik,“ selgitas Karu.
Teine oluline mõõdik on Stokkeri jaoks brutomarginaal, et näha, kui palju marginaali sortimendilt suudetakse teenida.
Heidelberg Materials Baltikumi piirkonna ostuosakonna juht Madis Pikat selgitas, et Heidelberg on rahvusvaheline tootmisega tegelev kontsern, mille jaoks on kõige olulisem kriitiliste tarneahelariskide teadvustamine, nende kaardistamine ja nende stsenaariumide läbimängimine. “Ehk küsimus on, kas see on tehtud. Kriitiline ütleb juba ise ära, et kui tarneahelas midagi juhtub, siis tootmine seisab ja see toob kaasa kehva kliendikogemuse,“ tõi ta välja esimese mõõdiku.
Pikat selgitas, et oluline on ka tarneahela nõuete kohasuses hindamine. “Me maandame riske tarneahelas, et vältida seda, et kuskilt tuleb välja, et mõne tarnijaga seotud isik on sanktsioneeritud isikute nimekirjas või ta kasutab lapstööjõudu. See on meie jaoks oluline ja teeme seda teadlikult,“ märkis ta.
Saadet juhtis Harro Puusild.
Tööstusuudised eetris
Tööstusjuht: ostujuhtimist ei saa nimetada tugifunktsiooniks
00:00

Kuula samuti

Tööstusuudised eetris
  • 26.10.26, 14:00
Ministeerium Nutri-Score’i märgisest: ei nõustu kriitikaga, et tootjaid pole kaasatud
Tööstusuudised eetris
  • 12.10.26, 14:00
Merendusettevõtted: riik võiks merenduse innovatsioonis olla veelgi julgem
Tööstusuudised eetris
  • 28.09.26, 14:00
Majandus- ja tööstusminister: mõistan tööstusjuhtide pika plaani soovi
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

“Meil juba on näiteid, kus Eesti ettevõte on peatöövõtja või toote omanik, aga mingeid töölõike või tootmist tehakse mastaabi tõttu Saksamaal või Skandinaavias,” märgib Eesti Masinatööstuse Liidu arendusnõunik Liisi Särglep.
  • 09.11.26, 06:00
Liisi Särglep: tehisaru julge omaksvõtt võib panna sakslased meile allhanget tegema
Majandusminister Liina Vahtras näeb, et värskete muudatustega väheneb ettevõtja halduskoormus, mis oli seni põhjendamatult suur.
  • 05.11.26, 13:31
Ettevõtete halduskoormus väheneb: redelit ei pea enam iga kuu kontrollima
Suurim töötleva tööstuse tegevusala ehk puidutöötlemine kasvas 3,4%.
  • 05.11.26, 08:29
Tööstustoodang kasvas kolmandat kuud järjest
Ökonomist: töötlev tööstus kiratseb
Süvatehnoloogiafirma asutajad Andi Hektor (vasakul) ja Kristjan Põder.
  • 29.10.26, 08:36
Eesti tehnoloogiafirma kaasas 7 miljonit
Kui iga detail saab oma digitaalse identiteedi: kuidas vähendada käsitsitööd tootmises?
  • ST
  • 22.10.26, 12:59
Kui iga detail saab oma digitaalse identiteedi: kuidas vähendada käsitsitööd tootmises?
Carlsberg Groupi planeerimisjuht Baltikumis Kerttily Golubeva.
  • 22.02.21, 14:00
Hankejuht, kes ei tunne hanketurgu, riskib pesukausirevolutsiooniga

Hetkel kuum

  • aripaev.ee
  • 06.11.2026
Siim Pohlak müüs raadioäri maha. Uus omanik: oli kallim kui arvasin
  • aripaev.ee
  • 06.11.2026
Raivo Hein ja Rahakratt kaotasid kvantaktsiatega palju raha, kuid Hein ostab juurde
  • aripaev.ee
  • 06.11.2026
Hanno Pevkur astus erasektorisse oma ettevõttega
  • ST
  • 30.10.2026
Kas kallim rahastus võib olla ettevõttele kasulikum kui odav laen? Võib küll

Hetkel kuum

Arno Paveli legendaarse villise küljel on kirjas, kuhu on omanik sõidukiga jõudnud. See on nõukogudeaegse tootja UAZ maastikuauto, mille hüüdnimi on tuletatud teise maailmasõja ajal kuulsaks saanud USA sõjeväemaasturist Willys MB.
Uudised
  • 08.11.26, 06:00
80aastane tuntud villisemees abistab Ukrainat rindel ja roolib kodus koolibussi
Goldman Sachs on USA investeerimispank, mida peetakse maailma üheks mõjukaimaks finantskontserniks.
Börsiuudised
  • 08.11.26, 12:07
USA suurpank keelas paljudel töötajatel AI-tööriistade kasutamise
Raivo Hein esinemas Investor Toomase konverentsil.
Uudised
  • 07.11.26, 18:00
Investor, kes kergitab meeleldi klaaslagesid. “Mõnda neist ei peagi tingimata purustama.”
Juubelile lähenev Raivo Hein lõi uue eesti vanasõna
Greg Abel (fotol) sai Berkshire Hathaway tegevjuhiks tänavu 1. jaanuaril pärast seda, kui legendaarne investor Warren Buffett otsustas eelmisel aastal, et taandub juhirollist.
Börsiuudised
  • 07.11.26, 17:07
Berkshire Hathaway kiirendas aktsiate tagasioste
Poolas ühes suuremas linnas Krakowis toimunud tulistamise järel kuulutati välja kaks leinapäeva.
Uudised
  • 08.11.26, 09:34
Krakowi tulistamises suri kuus inimest, riigis kuulutati välja kaks leinapäeva
“Viiking ja austraallane peavad koos baari. Kõlab ju täiesti loogiliselt,” märgib Omar Toddi (pildil vasakul) suunurgas rahulolev naeratus. Eestlasest ehitaja Ragnar Toom, keda kohalikud kutsuvad Viikingiks, villib õhtuti koos äripartneriga oma spordibaaris külalistele joogipoolist.
Suur lugu
  • 07.11.26, 06:00
Luksusvillad ja õllebaar. Eesti ehitaja ajab äri WikiLeaksi partei asutajaga
Märgistamata poliitreklaam levib teiste seas Selveri pindadel ja sisekanalites.
Uudised
  • 08.11.26, 16:37
Kaupmehed võitlevad käibemaksu vastu märgistamata poliitreklaamiga
Riigikaitse ei lõpe kasarmuväravas – need Eesti ettevõtted näitavad, kuidas saab kaitsmisse panustada
  • ST
Sisuturundus
  • 02.11.26, 09:32
Riigikaitse ei lõpe kasarmuväravas – need Eesti ettevõtted näitavad, kuidas saab kaitsmisse panustada
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
"Praegu on kõige raskem aeg minu elus,“ ütles Floorini asutaja ja omanik Arvi Mägin.
30 aastat tegutsenud Floorin läheb pankrotti. "Kõige raskem aeg minu elus"
Kaitseminister Hanno Pevkurile (Reformierakond) läks skandaal maksma ametikoha ning tõi lõpuks kaasa poliitikast loobumise
Kaitseministeerium: Dataseli hankes olid selged puudujäägid
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
Pärast USA vahevalimistele järgnenud heitlikku börsinädalat jälgisid investorid eriti tähelepanelikult tehisintellektiaktsiate käekäiku. Täiendavat ebakindlust tekitas uudis, et Nvidia nõukogu alustas ettevõtte tegevjuhi Jensen Huangi ümber puhkenud skandaali tõttu uurimist.
Wall Street alustas esmaspäeva tõusuga, fookuses AI ning Nvidia
Trump ütles pühapäeval, et ei pea uusi sõjalisi lööke Iraani vastu tõenäoliseks, kui läbirääkimised konflikti lõpetamiseks edenevad.
Trumpi sõnum langetas nafta hinda
Nafta hind langes nädalaga 16%
Eestisse vesinikuvedureid ehitada tahtnud osalised avastasid hiljem, et põlevkivi vedamiseks rongide ehitamine ei saa olla abikõlbulik
Vesinikusektori lobigrupp muretseb kaotsiminevate toetusmiljonite pärast
Jonatan Vseviov ütles, et sotsiaaldemokraadid on praegu veel alahaibitud. See oli vastuseks ekrelasele Martin Helmele, kes nimetas neid üles haibituks.
Vseviov: maksufestivali mina korraldama ei hakka
Ettevõtja ja investor Reet Roos meenutas, kuidas Krimmi annekteerimine tekitas temas nii suurt sõjahirmu, et ta jooksis lapsevankriga poodi ja investeeris kogu oma raha füüsilisse kulda. Tagantjärele ta tehtud otsust ei kahetse.
  • PRO
Reet Roos räägib teekonnast rikaste TOPi. "Kõige rumalam on koondada kriisi ajal"
Nasdaq Tallinna juht ja Nasdaq Balti börside juht Kaarel Ots ning Läti Signet Banki tegevjuht Roberts Idelsons.
  • ST
Kas kallim rahastus võib olla ettevõttele kasulikum kui odav laen? Võib küll
Bernhardsson ei välista, et osa AI-ettevõtete väärtustest on liiga kõrgele kerkinud. Samas peab ta võimalikku börsilangust pigem ajutiseks tagasilöögiks kui märgiks sektori kasvuvõimaluste ammendumisest.
Rootsi AI-ettevõtja ennustab tehisintellektiturule 20protsendist langust
Augustis seadsin neli punkti, mille täitmist jälgin järgmistel kvartalitel. Seal näen probleeme, kuna neljast üks on täidetud ja teistega on seis hapum.
Ireni rekordilised tulemused tekitasid muret
Investor Toomase kommentaar
Softbank on 13% osaluse omandamiseks OpenAI-s on kulutanud 64,6 miljardit dollarit.
SoftBanki hiigelpanus OpenAIsse teeb investorid närviliseks
Kuigi kolmas kvartal kujunes Tallinna Sadamale edukaks, on üheksa kuu tulemused mullusest nõrgemad.
Tallinna Sadama kvartalikasum kasvas kümnendiku võrra
Ka kiibitootjate aktsiad hakkasid reedel taastuma, tehes osaliselt tasa varasemaid kaotusi. Sellest hoolimata lõpetasid sektori suurtegijad Nvidia, AMD ja Intel nädala samuti miinuses.
Wall Street taastus reedel, kuid nädal lõppes miinuses
“Kui langus täna või järgmisel nädalal jätkub, ostan kindlasti juurde ja veelgi suuremalt,” nentis Lev Dolgatsjov.
Börsikrahh pani Eesti investorid ostma. Lev Dolgatsjov: investeerisin 85 000 eurot
Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi lubas, et aruanded saavad esitatud.
Maksuameti juhi firmal on majandusaasta aruanded esitamata
Eesti võiks pingutada tehisarusse investeerimisel rohkem, märgib Madis Toomsalu.
Toomsalu: riik võiks laenata 500 miljonit ja investeerida tehisaruettevõtetesse
“Ma olen juba pensionär,” tõdes Toomas Raud. “Võib-olla lähen poja firmasse hekke lõikama. Nagu öeldakse, teen päris tööd.”
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
Nortali omanik Priit Alamäe ja välisminister Margus Tsahkna on vanad sõbrad.
Erandi jahil: kaitsetöösturid lobistasid 700 miljoni eurost otsediili, ministeerium tõmbas pidurit
Suurim küsimus on nüüd, mida teeb edasi Donald Trump.
Šokk Ühendriikide vahevalimistel: demokraatide sinisest lainest sai tsunami
Mida teeb nüüd Trump?
Farmaatsiatööstuse karmimad reeglid tähendavad, et suurusjärgus 450 Euroopa tehast ei vasta enam nõuetele. Veiko Saluste vedamisel ehitatud Tallinna tehas on üks uuemaid ja on Euroopa kümne suurema seas.
50 miljoniga rajatud Tallinna tehases valmib Eesti aastane vajadus nelja tunniga. “Nii suurt pole ma varem ehitanud”
Just selliste vaadete pärast Lissaboni kinnisvaraturul võidujooks käibki. Portugali pealinna katusekorteri pisikeselt rõdult avaneb vaade Pürenee poolsaare pikimale jõele Tejole, mille kaldale on Lissabon rajatud.
Ole kiire või jääd ilma: kinnisvaranäljas eestlastena Portugali keeval turul
Äripäeva eksperiment: käisime Portugalis korterit ostmas

Podcastid

Tööstusjuht: ostujuhtimist ei saa nimetada tugifunktsiooniks
Tööstusuudised eetris
Tööstusjuht: ostujuhtimist ei saa nimetada tugifunktsiooniks
00:00
Kaitsesektori tippude sage ametivahetus nõuab ohjamist, aga peletab välismaale. “Eestis ei olegi võimalik toimetada”
Poliitikute töölaud: riigikogu valimiste erisaade
Kaitsesektori tippude sage ametivahetus nõuab ohjamist, aga peletab välismaale. “Eestis ei olegi võimalik toimetada”
00:00
Ursel Velve meenutab aega pärast Samsungi: meeltesegaduses läksin kiirlaenuärisse, see kestis pool päeva
Tagasilöök
Ursel Velve meenutab aega pärast Samsungi: meeltesegaduses läksin kiirlaenuärisse, see kestis pool päeva
Eesti kunsti hinnatõus toob välismaalt teosed tagasi. "Hinnad on tugevalt tõusnud ja seda märgatakse"
Hommikuprogramm
Eesti kunsti hinnatõus toob välismaalt teosed tagasi. "Hinnad on tugevalt tõusnud ja seda märgatakse"
Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi
Äripäev eetris
Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi
Inbanki juht: meiesarnaseid ettevõtteid on Stockholmi börsil palju
Hommikuprogramm
Inbanki juht: meiesarnaseid ettevõtteid on Stockholmi börsil palju
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
26.11.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 08.11.26, 06:00
80aastane tuntud villisemees abistab Ukrainat rindel ja roolib kodus koolibussi
2
Uudised
  • 07.11.26, 15:00
Nädala lood: ärimaailma vana kala rääkis end sisse, pika ajalooga firma “jaks sai otsa”
3
Börsiuudised
  • 08.11.26, 12:07
USA suurpank keelas paljudel töötajatel AI-tööriistade kasutamise
4
Uudised
  • 06.11.26, 13:30
Siim Pohlak müüs raadioäri maha. Uus omanik: oli kallim kui arvasin
5
  • ST
Sisuturundus
  • 06.11.26, 11:00
Tallinki toiduäri telgitagused: 21 000 restoranikohta ja sadu tonne toitu aastas
6
Suur lugu
  • 07.11.26, 06:00
Luksusvillad ja õllebaar. Eesti ehitaja ajab äri WikiLeaksi partei asutajaga

Viimased uudised

Uudised
  • 09.11.26, 16:54
30 aastat tegutsenud Floorin läheb pankrotti. "Kõige raskem aeg minu elus"
Börsiuudised
  • 09.11.26, 16:37
Wall Street alustas esmaspäeva tõusuga, fookuses AI ning Nvidia
Juhtkiri
  • 09.11.26, 16:18
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
  • ST
Sisuturundus
  • 09.11.26, 16:10
Kas oled palganud müügiinimese või lihtsalt väga kalli assistendi?
Uudised
  • 09.11.26, 16:05
Puumarket vahetas tegevjuhti
  • PRO
Saated
  • 09.11.26, 16:00
Reet Roos räägib teekonnast rikaste TOPi. "Kõige rumalam on koondada kriisi ajal"
Uudised
  • 09.11.26, 16:00
Vesinikusektori lobigrupp muretseb kaotsiminevate toetusmiljonite pärast
Uudised
  • 09.11.26, 15:34
Kaitseministeerium: Dataseli hankes olid selged puudujäägid
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026