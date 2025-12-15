Keldo: riik peab järgmisel aastal ettevõtja teelt eest astuma

„Meil ei ole enam odav tööjõud, odavaid sisendeid on raske saada, mis tähendab, et meie konkurentsivõime peab olema tark tööstus ja nutikad lahendused,“ ütles minister Erkki Keldo. ”Peame suutma aina kõrgema hinnaga tooteid ja teenuseid väljapoole müüa.“
Riik teeb suuri samme bürokraatia vähendamiseks, kuid soovitud tulemuse saavutamiseks peavad ettevõtjad hakkama uusi digilahendusi ka kasutama, kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digimajanduse osakonna juhataja Sirli Heinsoo.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.