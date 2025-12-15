Keldo: riik peab järgmisel aastal ettevõtja teelt eest astuma

„Meil ei ole enam odav tööjõud, odavaid sisendeid on raske saada, mis tähendab, et meie konkurentsivõime peab olema tark tööstus ja nutikad lahendused,“ ütles minister Erkki Keldo. ”Peame suutma aina kõrgema hinnaga tooteid ja teenuseid väljapoole müüa.“