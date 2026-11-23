„Saime ühe suure investeeringuga valmis ja tegime Võrru kõva juustu lao, aga oleme järgmise kahe aasta jooksul investeerimas Laeva tehasesse umbes 30 miljonit eurot,“ avaldas Valio Eesti juht Maido Solovjov saates „Tööstusuudised eetris“.
„Ajaloo suurima investeeringuga alustame õige pea ja ma arvan, et kui jaanuaris sealt mööda sõita, siis näeb juba koppasid,“ lisas Solovjov.
Solovjovi sõnul on plaanis suurendada kogu tootmisplatvormi, et oleks võimalik rohkem mahtu läbi lasta. Plaanis on automatiseerida just tootmisliinide lõpus asuvaid töölõike ja ladu. „Ma detailidesse veel ei lähe, need tulevad esimeses kvartalis, aga ehitame tehase oluliselt suuremaks, pinda tuleb vast kuskil 10 000 ruutmeetrit juurde,“ lisas tegevjuht.
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Tarbijakindlus püsib madal
Turuolukorra kohta ütles Solovjov, et toorpiima hind tegi rekordi 2025. aastal ja oli Eestis keskmiselt 50 senti kilogrammi kohta, 2026. aastal langes toorpiima hind umbes 20%.
„Järgmiseks aastaks on prognoos, et hinnatõus on kuskil 10%. Tegelikult hinnalage me veel kätte saamas ei ole. Ma pigem arvan, et hinnatõus tervikuna jääb inflatsiooni piiresse ehk 3–4%,“ prognoosis Solovjov. Tema sõnul tuleb tootjatel ja jaekaupmeestel üle vaadata, kui palju sellest tõusust enda kanda võetakse.
Solovjov märkis, et Eesti on väikse ostujõuga ja ülikalli hinnatasemega riik ning hinnatõusudega justkui enam kuskile minna ei ole. „Oleks kuritegu, kui ostujõud veel madalamaks läheks,“ märkis ta.
„Aga riigieelarve on ikka miinuses. Ma ei taha olla negatiivse sõnumi tooja, aga see pilt on hallim, kui ta täna paistab. Ootame alati neid SKP‑uudiseid, et kas tõuseb 1,8% või 2,3%. Tegelikult ju väga suurt vahet ei ole, mõlemad numbrid on väga väikesed. Viimase 6–7 aasta kumulatiivne majanduskasv on väike,“ sõnas Solovjov.
Tema sõnul tuleks vaadata pigem tarbijakindlust, mis on praegu madal. „Kodumajapidamiste säästud on kasvanud ja järelikult ei ole tarbijatel kindlust, mis tuleb järgmiseks. Seepärast tundub, et inimesed hoiavad ja koguvad raha,“ sõnas ta.