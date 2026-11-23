Tarbijakindlus püsib madal

Turuolukorra kohta ütles Solovjov, et toorpiima hind tegi rekordi 2025. aastal ja oli Eestis keskmiselt 50 senti kilogrammi kohta, 2026. aastal langes toorpiima hind umbes 20%.

„Järgmiseks aastaks on prognoos, et hinnatõus on kuskil 10%. Tegelikult hinnalage me veel kätte saamas ei ole. Ma pigem arvan, et hinnatõus tervikuna jääb inflatsiooni piiresse ehk 3–4%,“ prognoosis Solovjov. Tema sõnul tuleb tootjatel ja jaekaupmeestel üle vaadata, kui palju sellest tõusust enda kanda võetakse.

Solovjov märkis, et Eesti on väikse ostujõuga ja ülikalli hinnatasemega riik ning hinnatõusudega justkui enam kuskile minna ei ole. „Oleks kuritegu, kui ostujõud veel madalamaks läheks,“ märkis ta.

„Aga riigieelarve on ikka miinuses. Ma ei taha olla negatiivse sõnumi tooja, aga see pilt on hallim, kui ta täna paistab. Ootame alati neid SKP‑uudiseid, et kas tõuseb 1,8% või 2,3%. Tegelikult ju väga suurt vahet ei ole, mõlemad numbrid on väga väikesed. Viimase 6–7 aasta kumulatiivne majanduskasv on väike,“ sõnas Solovjov.

Tema sõnul tuleks vaadata pigem tarbijakindlust, mis on praegu madal. „Kodumajapidamiste säästud on kasvanud ja järelikult ei ole tarbijatel kindlust, mis tuleb järgmiseks. Seepärast tundub, et inimesed hoiavad ja koguvad raha,“ sõnas ta.

Saadet juhtis Harro Puusild.