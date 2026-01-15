Miks Porsche 911 on maailma parim sportauto, eriti hallina

“Kui vaadata sel sajandil toodetud Porsche 911 müügikuulutusi, siis tohutult paljud autod on hallid, hõbedased, mustad või valged. Neile polegi justkui värvi tellitud. Ma mäletan, kuidas ma mõtlesin, et kui mina endale kunagi 911 ostan, siis punase või kollase,“ räägib Äripäeva raadio saates ”Autojutud“ autoajakirjanik Tõnu Korrol
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Nüüdseks ongi Korrol 997-põlvkonna Porsche 911 Turbo omanik. Valik langes lõpuks… musta värvi eksemplari kasuks.
2Olen õnnelik, et sai must, aga võib-olla tahaksin, et see oleks lausa hall,“ muheleb Korrol saates.