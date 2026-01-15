Miks Porsche 911 on maailma parim sportauto, eriti hallina

Seda seepärast, et ehkki isikupärase siluetiga 911 püüab tähelepanu, pole see tervikuna kaugeltki sama edev auto kui Ferrari ning sobib seetõttu ka inimestele, kes soovivad nautida ikoonilise Porsche suurepäraseid sõidu- ja kasutusomadusi ilma kõiki pilke endale tõmbamata. Korrol leiab, et see on 911 fenomeni üks põhjus.

Saates arutlebki Tõnu Korrol koos saatejuhi Karl-Eduard Salumäega selle üle, kas Porsche 911 on siis läbi aegade parim sportauto. Samuti, kas 911 teada-tuntud tagamootorilisus on selle eelis või puudus ning milliseid 911 versioone on mehed ise enim nautinud ja miks.