Tagasi Kuidas kõigest 20aastane itaallane vallutas F1 sarja Tänavuseks vormel 1 maailmameistriks tuli vaid 20aastane Kimi Antonelli. Ta on selgelt noorim F1-meister läbi aegade. Aga see pole veel kõik. Autojutud Peatükid

Nimelt: kuigi Ferrari on kuningliku vormelisarja kõige kuulsam ja ajaloo edukaim võistkond ning autospordikultuur on Itaalias sama rikas kui muu kultuurkiht, sai Mercedese tiimis sõitvast Antonellist esimene itaallasest F1-meister pärast tervelt 73 aasta pikkust põuda. Seejuures on vormel 1 tiitlivõistlusi üldse peetud 76 aastat ning esimesest neljast tiitlist kolm läksid just Itaalia pilootidele.

Lisaks muule triumfeeris Antonelli legendaarsel Itaalia grand prix’l. Viimati võitis itaallane emotsionaalse kodupubliku ees 60 aastat tagasi.

Enne hooaja algust julgeti Antonellile ennustada heal juhul viimasena nimetatud saavutust ja seegi mõjus pigem soovmõtlemisena. Eelmise, oma esimese F1 hooaja lõpetas Antonelli ilma ühegi sõiduvõiduta 7. kohal ning tiimikaaslane George Russell oli temast selgelt üle. Tänavu võitis ta aga 19 etapist üheksa ja kindlustas sellega meistritiitli neli vooru enne hooaja lõppu, samas kui Russell heitleb punktitabelis 3. koha peale.