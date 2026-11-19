Kimi Antonelli (keskel) kindlustas endale F1 meistritiitli Mehhiko GP-l saadud 3. kohaga. Seetõttu võtsid sõidu kaks parimat, neljakordne maailmameister Max Verstappen (vasakul) ja seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton ta pjedestaalil oma õlgadele. Jäädvustused sellest hetkest lähevad F1 sarja ajalukku.
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Nimelt: kuigi Ferrari on kuningliku vormelisarja kõige kuulsam ja ajaloo edukaim võistkond ning autospordikultuur on Itaalias sama rikas kui muu kultuurkiht, sai Mercedese tiimis sõitvast Antonellist esimene itaallasest F1-meister pärast tervelt 73 aasta pikkust põuda. Seejuures on vormel 1 tiitlivõistlusi üldse peetud 76 aastat ning esimesest neljast tiitlist kolm läksid just Itaalia pilootidele.
Lisaks muule triumfeeris Antonelli legendaarsel Itaalia grand prix’l. Viimati võitis itaallane emotsionaalse kodupubliku ees 60 aastat tagasi.
Enne hooaja algust julgeti Antonellile ennustada heal juhul viimasena nimetatud saavutust ja seegi mõjus pigem soovmõtlemisena. Eelmise, oma esimese F1 hooaja lõpetas Antonelli ilma ühegi sõiduvõiduta 7. kohal ning tiimikaaslane George Russell oli temast selgelt üle. Tänavu võitis ta aga 19 etapist üheksa ja kindlustas sellega meistritiitli neli vooru enne hooaja lõppu, samas kui Russell heitleb punktitabelis 3. koha peale.
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Äripäeva raadio “Autojuttude” saates arutletakse koos staažika autospordi kommentaatori Toomas Vabamäega selle üle, kui erakordne saavutus 20aastaselt vormel 1 maailmameistriks tulemine on ja tänu millele see võimalikuks osutus. Samuti selle üle, mis pagan on Itaalia võidusõitjaid kõige kõrgemast tipust eemal hoidnud. Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.