Tagasi Autojutud: Leedu 24 tunni sõidul läks jälle nihu Punt eestlasi läks teist aastat järjest Leetu elektriautode ööpäevasõitu võitma ja jäi teist aastat järjest edetabeli sabaotsa. Teistes uudistes: elamusi pakkuvad autod kogunesid sõidupäevale. Autojutud Peatükid

Äripäeva raadio autoteemalise saatesarja oktoobrikuu saade võiks kanda pealkirja "seiklusjutte maalt ja Leedust", sest autoajakirjanik Veli Valentin Rajasaar ja saatejuht Karl-Eduard Salumäe muljetavad kahest viimase aja sündmusest, millel nad mõlemad osalesid: septembris Panevežyses peetud elektriautode 24 tunni võidusõidust ning Eesti Sportauto 2026 tiitlile kandideerivate finalistide sõidupäevast, mis toimus selle kuu alguses.

Saates kuuleb, milline äpardus Nissan Micraga võistelnud ja esikohal sõitnud eestlasi tabas ning mismoodi sellest mööda pimedusse mattunud tööstuslinna seigeldes välja ujuti. Samuti, milliseid emotsioone pakkusid Ferrari Amalfi, Honda Prelude, Land Rover Defender Octa, Škoda Fabia 130 ja elektriline Dodge Charger.