Auto|Piloot. Porsche „Lesetegijaga“ maailma parimal mägiteel, veel kaks Turbot küljepeeglis

Pool sajandit tagasi, 1974. aastal valmis kommunistliku diktaatori Nicolae Ceaușescu juhitud Rumeenias riikliku tähtsusega mägitee DN7C, paremini tuntud kui Transfăgărășan. Läbi riigi loode- ja lõunaosa eraldavate Făgărăși mägede raiutud 90kilomeetrise tee rajamine nõudis meeletut pingutust ja hinda. Tee-ehituseks kulunud ligi 6000 tonni dünamiiti oli üks asi, kaotatud inimelud – valdavalt igasuguse ettevalmistuseta noorsõdurid, kes ehitama pandi – teine. Represseeriv võim suvatses tunnistada 40 hukkunut, tegelikku arvu peetakse kordi suuremaks.

Ceaușescu kartis. Kuus aastat varem tungis Nõukogude Liit koos sotsialistlike Poola, Ungari, Bulgaaria ja Ida-Saksa vägedega Tšehhoslovakkiasse. Millegi niisuguse kordumise puhuks Rumeenias tuli end kindlustada – muu hulgas luues võimalusi, et liigutada sõjaväge kiiresti ühest kohast teise.

Riigil oli juba olemas mitu strateegilist mägiteed üle Transilvaania Alpide, kuid need kulgesid mööda lihtsasti blokeeritavaid jõeorge. 1970. aastal ehitama hakatud Transfăgărășan avati 20. septembril 1974, ent tööd eesotsas asfalteerimisega vältasid veel 1980ndate alguseni.

Vabas maailmas, pärast Wirtschaftswunder’it ehk Saksa majandusimet suurt jõukust nautinud Lääne-Saksamaal tegeleti 1970ndate alguspoolel sootuks toretsevamate teemadega. Näiteks muheda sportauto Porsche 911 isegi Ferraridest-Lamborghinidest kärmemalt sõitma panemisega. Porsche viis seda teha: mootorispordist tuttavaks saanud turboülelaadimise kasutamine.

1974. aasta 3. oktoobril, vähem kui kaks nädalat pärast Transfăgărășani avamist Pariisi autonäitusel avalikustatud 911 Turbo polnud sugugi esimene sõiduauto, millel turbolaadurit pruugiti. Küll aga oli Porsche esimene, kes jäigi turbomootoriga tänavasõidukite juurde. Tänapäeval kolmesilindrilistes säästuautodeski kohatava tehnilise lahenduse piisavalt hästi tööle panemine valmistas kõik need aastakümned tagasi kõvasti peavalu, ent Stuttgarti sportautovabrik tuli sellega toime. Turbost sai 911 mudeliperekonna tippversioon ja püsiliige.

Aeg on olnud ka Transfăgărășani suhtes armuline. 15 aastat tagasi väisas nüüd juba Euroopa Liitu kuuluva riigi serpentiine „Top Geari“ saate Kuldne Kolmik ning Jeremy Clarkson isiklikult ristis selle maailma parimaks teeks. Sestsaati on Transfăgărășan kümme korda kuulsam.

Nüüd saavad need kaks ajalugu kokku, sest Porsche otsustas tähistada 911 Turbo 50. aastapäeva ei kuidagi muudmoodi kui selsamal maailma parimal teel sõitmisega. Seks puhuks on kutsututele – Äripäev nende hulgas – aetud proovimiseks kohale kolm Porsche muuseumi kogusse kuuluvat klassikalist 911 Turbot, igast õhkjahutusega põlvkonnast üks. Lisaks on kontrasti huvides pundis uus Porsche 911 Turbo S