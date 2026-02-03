03.02.26, 14:00 Mapri Ehituse juht: oleme kindlalt tõusulainel, kuid mitte eriti kõrgel Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos ütles, et ehitusturg hetkel põhjas enam pole, aga tipus ka mitte. Pigem ootab ees rahulik taastumine. „Me ise ei kurda – kasvame kindlalt, aga rekordit tänavu ei tee,“ ütles ta 2026. aasta kohta.

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos

Elukondlikus arenduses valitseb küll korterite ülejääk, ent taskukohasemad linnalähedased kodud leiavad hästi ostja. "Samas on spekulandid turult lahkunud – hooneid ei ehitata enam lihtsalt igaks juhuks valmis ilma kindla äriplaanita, mis muudab sektori tervislikumaks," rääkis Mapri Ehitus e tegevjuht Tarmo Roos saates “Eetris on ehitusuudised”.

Tööstusehituses peitub Roosi hinnagul aga kasvupotentsiaal. „Hea meelega teeks seda segmenti rohkem, aga seal sõltub areng eelkõige eksporditurgude taastumise kiirusest. Aga need ettevõtted, kes said oma äriplaanid tööle ja alustavad ehitust, ei pea kahetsema."

Roos rõhutas, et ehitusturg on muutunud professionaalsemaks ja vastutustundlikumaks. "Tellijatele soovitan toimiva äriplaani puhul julgelt investeerida, sest ajalugu on näidanud, et põhivarasse tehtud investeeringud on pikas vaates peaaegu alati õiged otsused."

Saates räägitakse veel ka ehitushindadest, tööjõust ja ehitaja vastutusest keerulises olukorras.

Saatejuht on Teeli Remmelg.