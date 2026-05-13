Otsus tehtud. Föderaalreservi uueks juhiks saab Kevin Warsh

Fedi värske juht Kevin Warsh soovib viia keskpanga ja valitsuse koostöö uuele tasemele.
Warshi ametiaeg algab pingelisel ajal. Samal ajal kui president Donald Trump avaldab survet intressimäärade kiireks langetamiseks, on Iraani sõjast tingitud naftahindade ralli pühkinud turgudelt optimismi. Vastupidiselt Trumpi soovile on investorid hakanud nafta kallinemisest tingitud inflatsioonihirmu tõttu panustama hoopis intressimäärade tõstmisele. Praegu püsib baasintressimäär vahemikus 3,50%–3,75%.
USA senat kiitis teisipäeval häältega 51 : 45 heaks Kevin Warshi nimetamise Föderaalreservi juhatuse liikmeks. Tegemist on esimese sammuga kaheastmelises protsessis, mille tulemusel saab temast keskpanga järgmine esimees.
