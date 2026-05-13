13.05.26, 18:19 Raadiohommikus: energeetikakontserni miljardiline rahastus ning Lightyeari ambitsioonikad plaanid Neljapäevases hommikuprogrammis kuuleme uudiseid ambitsioonikatelt ettevõtetelt ning räägime Eesti elanike nii rahalistest kui ka teatraalsetest harjumustest.

Lightyeari Euroopa tegevjuht Andres Kitter.

Kell 7.30 tuleb stuudiosse Südalinna Teatri kommunikatsioonijuht Oksana Talisainen. Varsti lõpeb esimene hooaeg, mil endine Vene Teater tegutses Südalinna nime all ja uue kontseptsiooniga. Selle üks eesmärke on kõnetada rohkem eestikeelset publikut, pakkudes samal ajal teatrielamust vene keeles. Räägime, kuidas hooaeg on läinud ning mida põnevat publikut tulevikus oodata võib.

Kell 8.00 kohtume investeerimisplatvormi Lightyear Euroopa tegevjuhi Andres Kitteriga. Räägime ettevõtte uutest arengutest ning investorite hiljutisest käitumisest: mida ostetakse, millised on trendid ja millises suunas investorid vaatavad.

Kell 8.30 on külas ettevõtte Gren Baltics juht Urmo Heinam. Tegemist on kiiresti kasvava energeetikakontserniga, mis tegeleb kaugkütte ja taastuvenergia ning muude energialahendustega. Hiljuti sai Gren Baltikumi äri kasvatamiseks 1,15 miljardi euro ulatuses rahastust. Arutame Urmo Heinamiga, mida see tähendab tema juhitavale ettevõttele ja selle klientidele.

Otsesaates on külas Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand ja 1Partner Kinnisvara maakler Angela Virak ning räägime suvilate ja maamajade turust. Selgitame välja hetkel hinnatuimate maamajade tüübid ja keskmise hinnaklassi ning arutame, kas suvilate turg on praegu rohkem müüjate või ostjate dikteerida. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00 – 16.00 “Müüt või tõde?”.

Saates on vestluskaaslaseks Tallinna arhitekt Andro Mänd, kes on seda ametit pidanud nüüdseks pea kaks aastat. Vestluses võtame vaatluse alla Tallinna legendaarse kikilpsukuju. Kas see takistab linnaruumi, elu- ja ärikeskkonna, transpordi arendamist ja lahendamist? Kuidas on Tallinnale see kuju seni mõjunud?

Poliitikute, ametnike töömailt on kosta selle linnakuju kasutamist ettekäändena otsuste tegemisel, ent ka otsustamatusel. Aga siiski sellega on pistnud rinda – või seda oskuslikult ära kasutanud – ka varasemad linnaarhitektid, planeerijad, arendajad. Saadet juhib Siim Sultson.

