Raadiohommikus: energeetikakontserni miljardiline rahastus ning Lightyeari ambitsioonikad plaanid

Neljapäevases hommikuprogrammis kuuleme uudiseid ambitsioonikatelt ettevõtetelt ning räägime Eesti elanike nii rahalistest kui ka teatraalsetest harjumustest.
- Lightyeari Euroopa tegevjuht Andres Kitter.
- Foto: Eiko Kink
Kell 7.30 tuleb stuudiosse Südalinna Teatri kommunikatsioonijuht Oksana Talisainen. Varsti lõpeb esimene hooaeg, mil endine Vene Teater tegutses Südalinna nime all ja uue kontseptsiooniga. Selle üks eesmärke on kõnetada rohkem eestikeelset publikut, pakkudes samal ajal teatrielamust vene keeles. Räägime, kuidas hooaeg on läinud ning mida põnevat publikut tulevikus oodata võib.
Kell 8.00 kohtume investeerimisplatvormi Lightyear Euroopa tegevjuhi Andres Kitteriga. Räägime ettevõtte uutest arengutest ning investorite hiljutisest käitumisest: mida ostetakse, millised on trendid ja millises suunas investorid vaatavad.
Kell 8.30 on külas ettevõtte Gren Baltics juht Urmo Heinam. Tegemist on kiiresti kasvava energeetikakontserniga, mis tegeleb kaugkütte ja taastuvenergia ning muude energialahendustega. Hiljuti sai Gren Baltikumi äri kasvatamiseks 1,15 miljardi euro ulatuses rahastust. Arutame Urmo Heinamiga, mida see tähendab tema juhitavale ettevõttele ja selle klientidele.
Sel nädalal avaldas Rahandusministeerium uuringu selle kohta, kuivõrd rahatargad on eestlased. Lisaks kuulutati välja silmapaistvamad rahatarkuse edendajad. Küsimusele, kas eestlane on pigem säästja või kulutaja, vastab hommikuprogrammis Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Marge Aasalaid, kes tuleb meie stuudiosse kell 9.00.
Hommikuprogrammi juhib Polina Volkova, uudistetoimetaja on Stiine Reintam.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00 – 11.00 “Sisuturundussari: Password”.
Külas on strateegilise loovagentuuri häk
juht ja asutaja Einar Tiimla, kellega räägime agentuuriäri muutumisest, loovtöö hinnastamisest, tehisintellekti mõjust turundusele ning teenuseäri ekspordist. Samuti tuleb juttu sellest, miks hea loovtöö algab strateegiast. Saatejuht on Hando Sinisalu.
11.00 – 12.00 “Fookuses: tark tööstus”.
Tehisintellektist tööstuses räägib MindTitan
i tegevjuht Kristjan Jansons. Juttu tuleb sellest, millal piisab Excelist, millal tasub hakata ehitama ettevõttesiseseid AI-lahendusi, kuidas maandada andmeturbe riske ning kas Eesti tööstus saab tulevikus targana jätkata ilma tehisintellekti kasutamata. Saatejuht on Mart Valner.
13.00 – 14.00 “Ruutmeetrite taga”.
Otsesaates on külas Domus Kinnisvara
juhatuse liige Ingvar Allekand ja 1Partner Kinnisvara maakler Angela Virak ning räägime suvilate ja maamajade turust. Selgitame välja hetkel hinnatuimate maamajade tüübid ja keskmise hinnaklassi ning arutame, kas suvilate turg on praegu rohkem müüjate või ostjate dikteerida. Saatejuht on Lauri Leet.
15.00 – 16.00 “Müüt või tõde?”.
Saates on vestluskaaslaseks Tallinna arhitekt Andro Mänd, kes on seda ametit pidanud nüüdseks pea kaks aastat. Vestluses võtame vaatluse alla Tallinna legendaarse kikilpsukuju. Kas see takistab linnaruumi, elu- ja ärikeskkonna, transpordi arendamist ja lahendamist? Kuidas on Tallinnale see kuju seni mõjunud?
Poliitikute, ametnike töömailt on kosta selle linnakuju kasutamist ettekäändena otsuste tegemisel, ent ka otsustamatusel. Aga siiski sellega on pistnud rinda – või seda oskuslikult ära kasutanud – ka varasemad linnaarhitektid, planeerijad, arendajad. Saadet juhib Siim Sultson.
