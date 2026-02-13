13.02.26, 11:32 Äripäeva kultuurisoovitused: uus menuk lavalaudadel, taskukohane kunst ja visuaalne tähtteos Igareedeses kultuurisoovituses jagab Äripäeva rubriigi Elu ja Edu toimetaja Linda Eensaar ideid kultuuri nautlemiseks. Sel korral kuuleb soovitusi nii teatri, muusika, kunsti kui ka filmimaailmast.

Näitleja Ursel Tilk mängib "Hamleti" lavastuses nimitegelast.

Foto: Ken Mürk/ERR/Scanpix

Draamateatris esietendub üks legendaarsemaid teoseid – “Hamlet”. Laval on uus põlvkond lahedaid näitlejaid, rääkis Linda Eensaar, kes soovitas teatrihuvilistel peale passida, ehk õnnestub Rainer Sarneti lavastusele pilet saada.

Pühapäevani kestab Lätis näitus Art Riga Fair Paper. See on taskukohane formaat endale kunsti ostmiseks, leiab Eensaar. Riias asuvalt näituselt leiab ka Eesti tegijate teoseid.

Filmisoovitusena toob ta välja 18. veebruaril esilinastuva dokumentaalfilmi “Karp” arhitekt Raine Karbist, kes on projekteerinud üle 300 hoone Eestis, nende hulgas on mitmeid monumentaalseid maju.

Kuula kultuurisoovitustest pikemalt intervjuust, kus kõlab ka uue albumi välja andnud Oopuse üks lauludest. Küsis Aivar Hundimägi.